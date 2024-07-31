妹子1原因「素顏上班」竟收一票同事關心 尷尬嘆：以後每天都化妝

不少人出門前，會習慣將自己稍作打扮，包含頭髮、妝容及衣服等。一名女網友在PTT表示，自己日前因為睡過頭，來不及化妝，乾脆素顏到公司上班，沒想到竟有許多同事以為原PO身體不舒服，讓她不解詢問，「有人也是堅持每天要化妝才上班的嗎？」

原PO透露，前幾天她因為睡過頭，來不及化妝，索性素顏去上班，結果卻被不少同事誤會生病，就連平時不熟的主管也特別給予關心。她坦言，被詢問狀況的當下有點尷尬，只好大方承認沒有化妝的原因。

原PO表示，自從那次經驗後，為了避免不再嚇到同事，她每天上班前一定會化妝，就算時間緊迫，也至少會擦素顏霜再出門，「好奇想問大家，有人也是堅持每天要化妝才上班的嗎？」

貼文底下，有一派的網友堅持每天化妝，「每天化！發現同事有接睫毛，最近也要來試試看」、「每天都會化，化妝是興趣」、「化，而且還要是全妝」、「每天都會，大概10分鐘搞定化妝」。另一派網友則是素顏上班，「上班都素顏」、「我都直接素顏去，管他們怎麼講，自己舒服比較重要」、「一開始有化，疫情之後就完全不化了」、「公司所有人包含我都素顏上班，化妝反而會被虧」。

還有人指出，化妝與否取決於當天行程安排，「如果那天下班有局才會化妝」、「我同事看有沒有要開會，不開會就不化妝」、「會化，怕下班臨時有約」。