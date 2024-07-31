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女人錢太好賺？他驚行政同事副業「不到1小時」 收入比正職日薪多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現同事的副業一日所得比正職還高，令他不禁感嘆，「實在太好賺」。示意圖／ingimage
有網友發現同事的副業一日所得比正職還高，令他不禁感嘆，「實在太好賺」。示意圖／ingimage

有些上班族下班後會發展副業或是去進修，增加收入或增加技能。一名網友發現同事的副業一日所得比正職還高，令他不禁感嘆，「實在太好賺」，引起不少熱烈討論。

一名網友在PTT「女孩板」發文，他的同事是做行政工作，副業是除毛師，她趁中午午休時外出去幫客人除毛，不到一小時賺得比正職的一日所得還多。最近那位同事要離職當全職除毛師了，令原po不禁驚呼，「實在太好賺，也不是什麼超專業技術」。

原po也表示，女友去弄個眉就要花6、7000元、燙頭髮要4、5000元，不禁直呼，「女生的錢也太好賺了吧，要不大家全都來當美容師」，他也好奇，「女性除毛是不是很好賺？」。

網友紛紛表示，「女生商機比較多的關係」、「美甲也不錯賺，身邊很多女性朋友假日下班兼差賺外快」、「美業到處開啊」、「美甲真的很貴…越南一堆在開，還有越式洗髮」、「除毛真的很貴，一直不懂怎麼定價的」、「女生愛美無極限」、「女生錢好賺啊，做指甲弄頭髮、偶爾還要微整一下，反正不用買房買車，誰都可以過得很滋潤」。

另有網友認為，「私密處美容生意有機率感染菜花等病，客人和店家都有風險， 店員沒醫學專業也無法判斷是哪種疣，刺青、紋綉、睫毛這種美容醫療灰色地帶，糾紛也很多」、「貴在前置作業，還有你怎麼吸引客人來找自己」、「懶人美業盛行，不只要服務更要有互動」、「除毛應該要去醫美診所雷射，去什麼奇怪工作室」。

不過，有網友認為，「買台除毛機自己弄很難嗎？除毛機也不貴」、「真的貴，害我考慮自己買熱蠟來除」。

女生 醫美

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