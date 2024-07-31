太早也不行？她面試提前半小時到被刷掉 職場老鳥：別「另類不守時」

不要遲到是面試的基本原則，因此不少面試者會選擇提早到場等候。近日有網友發文，稱自己提早到公司附近等候面試，卻被人資以「提前到場」為由，直接取消面試，讓她相當傻眼。

原PO在Dcard以「面試提早到反而被拒絕」為題發文，表示自己和一家公司約了10點面試，由於害怕遲到，原PO 9點30分就到了公司附近，並到鄰近的公園等候。9點40分時，人資突然問原PO是否已經到場，原PO就回答自己9點30分就到附近了，現在在公園裡。9點55分原PO準備上樓面試時，人資卻直接在門口叫原PO走人，表示「老闆不要了」、「(原PO)不是他們要找的」，直接取消了面試。

原PO對此相當不能理解，詢問公司原因，對方卻說「誰叫你提前半小時到的，你可以準時10點到，或者9點55分到」。這讓原PO十分傻眼，並詢問網友自己是否有錯，還是現在的面試制度改了，只要壓線出現就好了？

文章引來大量網友留言，不少人認為公司只是隨便找理由拒絕原PO，「不用放心上，這公司就不缺人，只不過隨便找個理由拒絕你。就當增廣見聞、刷新下限，第一次看到提前到還覺得不好的」、「提早到是好事，感覺只是找個理由拒絕你而已」、「這只是藉口吧，應該是他們找到人了，隨便掰個理由打發你」。

也有人認為原PO確實太早到了，「通常太早到，會容易造成公司的困擾，因為他們可能有事情，所以提早10分鐘是最剛好的」、「提早半小時真的有點太早了，準時或提早10分鐘就可以了，有可能主管或人資前後有其他面試或會議排程，提早太早到的我會覺得對方時間觀念沒有那麼好」、「提早到是守時的好優點，但太早就不是守時了」、「難道這就是俗話說的『另類不守時』，太早或太晚都不行，一定要剛剛好整點，提前或晚到都不能」。