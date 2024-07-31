快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太早也不行？她面試提前半小時到被刷掉 職場老鳥：別「另類不守時」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，稱自己提早到公司附近等候面試，卻被人資以「提前到場」為由，直接取消面試，讓她相當傻眼。圖／ingimage
近日有網友發文，稱自己提早到公司附近等候面試，卻被人資以「提前到場」為由，直接取消面試，讓她相當傻眼。圖／ingimage

不要遲到是面試的基本原則，因此不少面試者會選擇提早到場等候。近日有網友發文，稱自己提早到公司附近等候面試，卻被人資以「提前到場」為由，直接取消面試，讓她相當傻眼。

原PO在Dcard以「面試提早到反而被拒絕」為題發文，表示自己和一家公司約了10點面試，由於害怕遲到，原PO 9點30分就到了公司附近，並到鄰近的公園等候。9點40分時，人資突然問原PO是否已經到場，原PO就回答自己9點30分就到附近了，現在在公園裡。9點55分原PO準備上樓面試時，人資卻直接在門口叫原PO走人，表示「老闆不要了」、「(原PO)不是他們要找的」，直接取消了面試。

原PO對此相當不能理解，詢問公司原因，對方卻說「誰叫你提前半小時到的，你可以準時10點到，或者9點55分到」。這讓原PO十分傻眼，並詢問網友自己是否有錯，還是現在的面試制度改了，只要壓線出現就好了？

文章引來大量網友留言，不少人認為公司只是隨便找理由拒絕原PO，「不用放心上，這公司就不缺人，只不過隨便找個理由拒絕你。就當增廣見聞、刷新下限，第一次看到提前到還覺得不好的」、「提早到是好事，感覺只是找個理由拒絕你而已」、「這只是藉口吧，應該是他們找到人了，隨便掰個理由打發你」。

也有人認為原PO確實太早到了，「通常太早到，會容易造成公司的困擾，因為他們可能有事情，所以提早10分鐘是最剛好的」、「提早半小時真的有點太早了，準時或提早10分鐘就可以了，有可能主管或人資前後有其他面試或會議排程，提早太早到的我會覺得對方時間觀念沒有那麼好」、「提早到是守時的好優點，但太早就不是守時了」、「難道這就是俗話說的『另類不守時』，太早或太晚都不行，一定要剛剛好整點，提前或晚到都不能」。

Dcard 人資 面試

延伸閱讀

槓上于美人！駁「沒欠加班費還多發1月薪資」 前幕僚打臉：無法混為一談

企業人資必看 Z世代新鮮人「面試爽約」三大原因出爐

最高年薪達884萬元！華為再向全球招募「天才少年」 不限學歷、專業

Z世代面試好難！33%想要父母長輩陪面試，48%希望友人陪

相關新聞

太早也不行？她面試提前半小時到被刷掉 職場老鳥：別「另類不守時」

不要遲到是面試的基本原則，因此不少面試者會選擇提早到場等候。近日有網友發文，稱自己提早到公司附近等候面試，卻被人資以「提前到場」為由，直接取消面試，讓她相當傻眼。

水電創業很難失敗？他指很少有「老闆跑路」 網另推這行：賺到流湯

不少人懷有自己創業當老闆的夢想，但想要成功過程卻相當困難。近日有網友表示，很少聽到有「水電行老闆跑路」的消息…

「無聲卡」將成過去式？近六成企業發出求職者感謝函

根據《面試趣》最新調查顯示，2024年有59%的求職者在面試後收到「未錄取通知」或「感謝函」，較2022年的 54%成長...

不是空姐！女生心中「夢幻職業」曝光 眾人嗨喊：爽賺又不用看臉色

妳心目中的夢幻職業是什麼？一名女網友好奇，「空姐、美容業、老師，哪個才是女生心目中的夢幻職業？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「外套不能掛椅背」？ 網友爭相分享公司奇葩規定

日前有網友發文指出，任職於北部一家上市櫃公司，但到職後才發現辦公室不能吃東西，只能去員工餐廳吃，外套不能掛椅背等，因為工...

理想工作前哨站！屬於地雷的八大「面試NG行為」你必須知道

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「面試NG行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的面試NG行為聲量排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。