水電創業很難失敗？他指很少有「老闆跑路」 網另推這行：賺到流湯

不少人懷有自己創業當老闆的夢想，但想要成功過程卻相當困難。近日有網友表示，很少聽到有「水電行老闆跑路」的消息，且新聞也報導過，讓他突然萌生想轉水電工作的想法。

該名網友在PTT上，以「水電創業是不是很難失敗？」為題發文，他指出很少聽到有水電行老闆跑路的消息，甚至有新聞報導，水電行平均壽命41年，且觀察家附近的水電行也經營得很好，讓他萌生想轉行的想法，不過他也坦言目前沒有水電相關證照，但若考不上頂大資工碩，就打算轉做水電，「不上不下的辦公室仔沒什麼意思」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「跟牙醫一樣，永遠有需求」、「肯做願意做用心做，月入6位數不是問題」、「水電肯做都不會太糟說實在，勞力付出其實不是每個人都做得到」、「這麼說好像是真的，不過要熬很久」。

另外也有人推薦這行賺更多，「我家裝潢的木工開BMW520，水電只是開個altis，可以選的話選木工比較賺」、「朋友木工做到自己包設計到施作，賺到流湯」、「裝潢木工最好，做最後且收錢收最多，但是裝潢木工老師傅手藝真的很吃香」。