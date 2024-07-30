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「無聲卡」將成過去式？近六成企業發出求職者感謝函

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據《面試趣》最新調查顯示，2024年有59%的求職者在面試後收到「未錄取通知」或「感謝函」，較2022年的 54%成長5%，反映出人力市場短缺的情況下，企業為了招募人才、打造良好雇主品牌，更加注重求職者體驗（Candidate Experience）。示意圖／Ingimage
根據《面試趣》最新調查顯示，2024年有59%的求職者在面試後收到「未錄取通知」或「感謝函」，較2022年的 54%成長5%，反映出人力市場短缺的情況下，企業為了招募人才、打造良好雇主品牌，更加注重求職者體驗（Candidate Experience）。示意圖／Ingimage

根據《面試趣》最新調查顯示，2024年有59%的求職者在面試後收到「未錄取通知」或「感謝函」，較2022年的 54%成長5%，反映出人力市場短缺的情況下，企業為了招募人才、打造良好雇主品牌，更加注重求職者體驗（Candidate Experience）。

「求職者體驗」指的是求職過程中對企業的觀感，正是《面試趣》的分享者考量面試問題、流程、環境等因素之後，為每一次面試所打出的評分。

《面試趣》統計，高達85%的求職者表示，面試後沒有下文（即「無聲卡」），會影響他們對公司的印象。還有 98%的求職者在面試前會搜尋公司或職位資訊，自然會看見其他人在PTT、Dcard等資訊平台的面試分享，以及收到「無聲卡」的比例。

「無聲卡」不只是簡單的溝通問題，更可能影響雇主品牌。現代求職者，不僅關注薪資福利，更看重公司文化、工作氛圍和企業誠信。準時、專業、流暢的面試流程，體現企業的價值觀，還能增加企業的競爭優勢。

針對這一趨勢，《面試趣》提出以下建議：一、設定明確的回覆時間，《面試趣》統計，58%求職者期待企業在「一周內」通知面試結果，其次為22%「一至三天」。企業或人資可以按此告知求職者時間，在一周內準備好個人化的感謝函。

二、提供未錄取的理由及建議，83%求職者希望收到感謝函時，可以得知不錄取的理由、建議。提供簡短的面試建議，幫助面試者改進，也能展現公司的專業形象，實現台灣職場共好。三、以感謝函取代「無聲卡」，人才市場競爭日益激烈，雇主品牌的重要性與日俱增。每一次面試體驗，都是塑造公司形象的重要機會。一封好的感謝函，能為企業建立口碑，奠定招募和留才基礎。《面試趣》預測，未來幾年內，求職者收到感謝函的比例會大幅提升，「無聲卡」恐將成為招募絆腳石。

《面試趣》指出，問卷調查期間為2024年7月8日至7月15日，形式為網路問卷。有效樣本數4,666份，於95%信心水準、1%誤差範圍內。

求職 面試

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