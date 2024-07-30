「外套不能掛椅背」？ 網友爭相分享公司奇葩規定

日前有網友發文指出，任職於北部一家上市櫃公司，但到職後才發現辦公室不能吃東西，只能去員工餐廳吃，外套不能掛椅背等，因為工作是需要加班的部門，不能在辦公室吃東西實在超痛苦，連在辦公室吃早餐都要被主管酸，讓原Po忍不住懷疑是不是自己太大驚小怪，所以一直無法適應新公司？

苦主原Po的抱怨，竟然釣出一票網友爭相分享公司的奇葩規定，「前公司也管一堆，手機還要收抽屜，如果放桌上會馬上被關切」、「我前東家也是規定吃東西要去員工餐廳吃，想喝手搖飲必須裝到杯子裡才能拿到辦公座位上」、「朋友的前公司也是不能在辦公室吃早午餐，又沒有餐廳，變成有時得坐在樓梯間吃」、「這種公司都是傳產轉型失敗的吧。去工作不就是我提供價值專業給公司來換取相應的薪資」。

不過，也有另一派網友支持公司作法，「辦公室是工作的地方，你覺得無所謂但其他工作中的同事感受呢？守規則不難，提升一下自己的自律」、「我曾經待過台北某個很大很大的集團也是不能在辦公室吃早餐」、「科技業規定辦公室不能吃東西很正常啊，如果同樓層有產線，很怕食物引來老鼠把線咬壞」、「在那個職場是自己的選擇，但企業主有權利規範屬於自己公司的規則，如果真的不行接受，就看誰的本事大」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，不少企業為了維護辦公室環境整潔，要求員工必須遵守使用規範或明訂行為守則，常見的作法是劃分負責的清潔區域，被視為自我要求的紀律，甚至是團體榮譽指標。有些規定，雖然看似不便不合理，但其實只要不牴觸勞基法，勞工在履行勞動契約的同時，就被視同是接受員工行為守則規範，因此建議原Po如果不適應公司規定，除了主動反映溝通，不妨多請教職場同事前輩的因應作法如何，才不會以新人之姿就被貼上「異類」標籤，進而埋下離職導火線。