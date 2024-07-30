不是空姐！女生心中「夢幻職業」曝光 眾人嗨喊：爽賺又不用看臉色
妳心目中的夢幻職業是什麼？一名女網友好奇，「空姐、美容業、老師，哪個才是女生心目中的夢幻職業？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在PTT以「想知道什麼職業，是女生心目中的最讚職業？」為題，指出周遭的女生朋友，多數都喜歡從事美容業，因工作時間自由，又能讓自己變美，覺得學習美容很值得，讓她好奇發問「「空姐、美容業、老師，哪個是女生心目中的夢幻職業？」。
貼文一出後，最多女性網友直言，最想當「房東」，紛紛表示「房東，賺爛又不用看另一半臉色」、「房東呀」、「包租婆」、「房東或醫師太太吧」、「醫師娘感覺不錯，但還是房東太太最吸引人吧」、「老闆娘，房東太太」、「肯定是房東阿姨」、「房東最爽」。
不過，也有網友有不同意見，指出「空姐感覺不錯，可以到處飛」、有點想當科學家或工程師，成就感很重要，可惜我沒那個天賦」、「現在老師這麼難當，賺得少小孩又難搞，哪可能有這選項」、「反正絕對不可能是老師，一堆家長放任小孩，真的夠了」、「看留言沒人想當網美，YouTuber也很少耶，蠻意外的」、「沒有啦啦隊唷？一堆韓國人跑來賺耶」。
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