理想工作前哨站！屬於地雷的八大「面試NG行為」你必須知道



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「面試NG行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的面試NG行為聲量排行。

隨著畢業季的到來，許多人都要面臨面試的洗禮，面試作為不少新鮮人心中的噩夢，在面對人資、主管各式各樣的提問時，不安與焦躁難免無所遁形，到底面試有哪些眉角需要注意呢？讓我們一起來看看網友們都在討論哪些「面試NG行為」吧！

「不自信舉動」讓印象分數暴跌 履歷查核讓「謊報資歷」露出原形

▲ 網友熱議TOP8面試NG行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「面試NG行為」的話題討論，發現不少人都認為「不自信的舉動」是面試的一大雷點，不論是眼神游移不定、應答猶豫結巴，都可能會讓印象分數下跌。

而面試緊張也是許多網友的共同經驗，表示「面試前一天完全睡不好」，更有網友說道「連線上面試我都很緊張」，甚至準備好的面試稿都忘記念完。

對此，有一名網友分享自己在面試多家公司後的個人心得，認為「保持不卑不亢的態度就好，過度自卑或是自大都是反效果」，把自己當成一件「產品」，自信地展露閃光點才能旗開得勝。

而「不合理的待遇要求」可能會被認為是獅子大開口。有一名人資便分享經驗，說道曾經面試新人，對方「沒什麼特殊技能」，卻要求「公司開高薪」，認為自身的能力價值需與期望待遇對等，話題引起廣大社群迴響。

有網友便詢問道「對方問你期望待遇時，你應該開多少比較好？」，部分網友說道「看條件吧！如果完美符合他要的條件當然選最高，如果感覺差一些就開低點」，透過檢視自身能力條件來要求適當待遇更能獲得人資青睞。

另外，「謊報資歷」亦是面試中的大忌。說謊需要承擔說謊後的風險，即使事發後沒有被公司開除或懲處，也將面對同事的不信任。

有網友就發文表示「因在面試時謊報了工作年資，被面試公司要求相關證明」，害怕被抓包而十分焦慮，吸引許多回覆「會說謊的員工不被錄取是基本的」、「為什麼要謊報？後續被發現才在緊張？」，更提到許多人資都會進行履歷查核，不要誇大騙人比較實在。

面試是多數人在求職過程中必須面對的關卡，除了要把握機會展現專業形象和積極態度，也別忘了參考上述網友建議，避開這些常見面試NG行為。祝福所有求職者們都能順利踏上職涯之路，獲得理想的工作機會。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「面試NG行為」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/20-2024/06/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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