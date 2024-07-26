颱風天上班公司給車資補貼 網怨申請標準太嚴：還要求共乘為主

日前花蓮門諾醫院護理師，於颱風天下班後在車內被公寓頂樓掉落的女兒牆砸中，引起許多人對「颱風天上班」議題的討論。有一名網友在論壇發文表示，自己颱風天正常出勤，但根據店長的說法，可以憑計程車收據申請車資補貼，不過仍要視天氣狀況有無風雨過大，否則車資補貼會申請不過，而公司上層除了再次強調，「不是有下雨就坐車」，還請店長掌握搭計程車盡量以「共乘為主」。

原PO在Dcard以「颱風假 打工辛酸史」為題，透露自己颱風天仍要正常出勤，雖然原PO的店長說，若風雨過大可以搭計程車，再憑計程車的收據申請車資補貼，但是公司上層卻強調「不是有下雨就坐車」，並且請店長掌握人員坐車以「共乘為主」，讓原PO質疑，若上班時無風無雨不能搭計程車，那下班時風雨變強的話，同事要頂著風雨騎機車回家，還是冒著機車會被吹倒的風險，丟下機車搭計程車回家？

有人給出經驗供原PO參考，「我之前是早上若沒下雨會把車子停在能遮風雨的地方，下班後搭計程車回去」。有網友則認為交通方式是勞工要自行解決的事務，「公司的要求沒什麼問題。到公司上班你的交通工具本來就是自己要解決的事，為什麼遇到颱風天就變成公司的事了」。有人則透露自己的公司甚至連車資補貼的制度都沒有，「好羨慕，我們都是騎車乖乖上班」。

有網友分享類似原PO的困擾，「今日配合百貨出勤，有問說如果風雨過大可不可以搭計程車，主管竟然回答因為上面主管出國，他也不確定可不可以核銷……如果要搭計程車要4人一台，但重點是今天才3人上班，3個人住的方向還不一樣」、「我們公司也是這樣欸……到底要怎麼評斷能不能搭」。

但也有人直言批評這樣的公司太小氣，「連幾百塊車資都不願意付，還想要員工創造多少價值？」、「公司要這樣機車，不要去就好啦」、「到底要怎麼共乘，當全部員工都住一起嗎」。其中也有引起網友羨慕的案例，「我們還可以直接住公司」。