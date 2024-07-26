聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風天上班公司給車資補貼 網怨申請標準太嚴：還要求共乘為主

聯合新聞網／ 綜合報導
凱米颱風襲台，即使放颱風假，仍有一些行業得上班。 聯合報系資料照
凱米颱風襲台，即使放颱風假，仍有一些行業得上班。 聯合報系資料照

日前花蓮門諾醫院護理師，於颱風天下班後在車內被公寓頂樓掉落的女兒牆砸中，引起許多人對「颱風天上班」議題的討論。有一名網友在論壇發文表示，自己颱風天正常出勤，但根據店長的說法，可以憑計程車收據申請車資補貼，不過仍要視天氣狀況有無風雨過大，否則車資補貼會申請不過，而公司上層除了再次強調，「不是有下雨就坐車」，還請店長掌握搭計程車盡量以「共乘為主」。

原PO在Dcard以「颱風假 打工辛酸史」為題，透露自己颱風天仍要正常出勤，雖然原PO的店長說，若風雨過大可以搭計程車，再憑計程車的收據申請車資補貼，但是公司上層卻強調「不是有下雨就坐車」，並且請店長掌握人員坐車以「共乘為主」，讓原PO質疑，若上班時無風無雨不能搭計程車，那下班時風雨變強的話，同事要頂著風雨騎機車回家，還是冒著機車會被吹倒的風險，丟下機車搭計程車回家？

有人給出經驗供原PO參考，「我之前是早上若沒下雨會把車子停在能遮風雨的地方，下班後搭計程車回去」。有網友則認為交通方式是勞工要自行解決的事務，「公司的要求沒什麼問題。到公司上班你的交通工具本來就是自己要解決的事，為什麼遇到颱風天就變成公司的事了」。有人則透露自己的公司甚至連車資補貼的制度都沒有，「好羨慕，我們都是騎車乖乖上班」。

有網友分享類似原PO的困擾，「今日配合百貨出勤，有問說如果風雨過大可不可以搭計程車，主管竟然回答因為上面主管出國，他也不確定可不可以核銷……如果要搭計程車要4人一台，但重點是今天才3人上班，3個人住的方向還不一樣」、「我們公司也是這樣欸……到底要怎麼評斷能不能搭」。

但也有人直言批評這樣的公司太小氣，「連幾百塊車資都不願意付，還想要員工創造多少價值？」、「公司要這樣機車，不要去就好啦」、「到底要怎麼共乘，當全部員工都住一起嗎」。其中也有引起網友羨慕的案例，「我們還可以直接住公司」。

上班族 凱米颱風 計程車

延伸閱讀

影／沒放颱風假！車手超商狂提款 見警攔小黃想逃還是慢一步

執行署前副署長吳義聰台中宿舍昏倒 颱風天離世享年57歲

桃園男颱風天自助洗車打蠟突昏倒 當場無心跳送醫亡

颱風天出勤⋯護理師返家遭女兒牆砸中身亡 醫界發聲了

相關新聞

颱風天上班公司給車資補貼 網怨申請標準太嚴：還要求共乘為主

日前花蓮門諾醫院護理師，於颱風天下班後在車內被公寓頂樓掉落的女兒牆砸中，引起許多人對「颱風天上班」議題的討論。有一名網友在論壇發文表示，自己颱風天正常出勤，但根據店長的說法，可以憑計程車收據申請車資補貼，不過仍要視天氣狀況有無風雨過大，否則車資補貼會申請不過，而公司上層除了再次強調，「不是有下雨就坐車」，還請店長掌握搭計程車盡量以「共乘為主」。有網友針對公司對員工的限制提供解方，也有網友透露自己的公司甚至連車資補貼的制度都沒有。

公司超奇葩規定「外套不能掛椅背」 網友爆料有一籮筐

日前有網友發文指出，任職於北部一家上市櫃公司，但到職後才發現辦公室不能吃東西，只能去員工餐廳吃，外套不能掛椅背等等，因為...

爽放颱風假！老闆LINE一句話讓他後悔沒加班 網搖頭：快辭職

每當遇到颱風來襲時，員工都非常期待能放颱風假，但對於多數雇主來說，多放一天假就會損失一天營收。有一名網友昨天（25日）發文透露，因為颱風假還是有同仁上班，老闆就在LINE群組說了一句話，讓他看了有些後悔沒進辦公室。

職場新趨勢！剖析8大「綠領」職缺吸引力 成為永續人才幫自己加薪、接軌國際

因應ESG發展趨勢，相關人才供不應求，吸引許多人躍躍欲試，到底該具備哪些關鍵能力，才能成為永續人才的佼佼者，一起來看看。

Z世代新鮮人求職最感困難的事 八成六自認不會寫自傳

畢業生踏出校園已超過一個月，不少人仍在苦尋自己滿意的工作，對於「網路世代」的社會新鮮人來說，該如何準備履歷表與寫好自傳？...

畢業1個多月仍在求職感到恐慌？基隆「張老師」給建議

6月畢業季過了1個多月，仍有不少應屆畢業生仍在求職，尋求合適的工作機會。基隆張老師中建議求職計畫可設定成多個小目標分次完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。