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公司超奇葩規定「外套不能掛椅背」 網友爆料有一籮筐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
網友表示到職後發現辦公室規定外套不能掛椅背。示意圖／ingimage
網友表示到職後發現辦公室規定外套不能掛椅背。示意圖／ingimage

日前有網友發文指出，任職於北部一家上市櫃公司，但到職後才發現辦公室不能吃東西，只能去員工餐廳吃，外套不能掛椅背等等，因為工作是需要加班的部門，不能在辦公室吃東西實在超痛苦，連在辦公室吃早餐都要被主管酸，讓原Po忍不住懷疑是不是自己太大驚小怪，所以一直無法適應新公司？

苦主原Po的抱怨，竟然釣出一票網友爭相分享公司的奇葩規定，「前公司也管一堆，手機還要收抽屜，如果放桌上會馬上被關切」、「我前東家也是規定吃東西要去員工餐廳吃，想喝手搖飲必須裝到杯子裡才能拿到辦公座位上」、「朋友的前公司也是不能在辦公室吃早午餐，又沒有餐廳，變成有時得坐在樓梯間吃」、「這種公司都是傳產轉型失敗的吧。去工作不就是我提供價值專業給公司來換取相應的薪資」。

不過，也有另一派網友支持公司作法，「辦公室是工作的地方，你覺得無所謂但其他工作中的同事感受呢？守規則不難，提升一下自己的自律」、「我曾經待過台北某個很大很大的集團也是不能在辦公室吃早餐」、「科技業規定辦公室不能吃東西很正常啊，如果同樓層有產線，很怕食物引來老鼠把線咬壞」、「在那個職場是自己的選擇但企業主有權利規範屬於自己公司的規則，如果真的不行接受就看誰的本事大」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，不少企業為了維護辦公室環境整潔，要求員工必須遵守使用規範或明訂行為守則，常見的作法是劃分負責的清潔區域，被視為自我要求的紀律，甚至是團體榮譽指標。有些規定，雖然看似不便不合理，但其實只要不抵觸勞基法，勞工在履行勞動契約的同時，就被視同是接受員工行為守則規範，因此建議原Po如果不適應公司規定，除了主動反映溝通，不妨多請教職場同事前輩的因應作法如何，才不會以新人之姿就被貼上「異類」標籤，進而埋下離職導火線。

曾仲葳表示，每個人對幸福的感受度不同，有人認為辦公環境高級舒適、給薪待遇必須優於業界水準、有人只想要豐厚的年終獎金、有人在意每天能準時下班接孩子放學，也有人偏愛年年調薪的幸福企業，對此1111人力銀行為全台上班族提供幸福求職指標，【2024幸福企業】票選今年邁入第五屆，吸引近4000家企業角逐，歡迎各公司行號共襄盛舉踴躍報名，投票時間到 8月中旬截止，今年報名類別分為11類分別是：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。線上投票已經起跑，歡迎上班族熱情響應投票，還有機會周一到周五天天抽中500元現金。

人力銀行 投票

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