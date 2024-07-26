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爽放颱風假！老闆LINE一句話讓他後悔沒加班 網搖頭：快辭職

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO昨天在家放颱風假，卻看到老闆在群組發了一句話，讓他看了有點後悔沒進辦公室，照片為颱風示意圖，人物非當事人。 圖／聯合報系資料照片
原PO昨天在家放颱風假，卻看到老闆在群組發了一句話，讓他看了有點後悔沒進辦公室，照片為颱風示意圖，人物非當事人。 圖／聯合報系資料照片

每當遇到颱風來襲時，員工都非常期待能放颱風假，但對於多數雇主來說，多放一天假就會損失一天營收。有一名網友昨天（25日）發文透露，因為颱風假還是有同仁上班，老闆就在LINE群組說了一句話，讓他看了有些後悔沒進辦公室。

原PO在PTT發文表示，因為凱米颱風影響，昨天仍然繼續放颱風假，他也休假在家沒去上班，但卻看到老闆在LINE工作群組發了訊息，寫道「感謝今天有來辦公室加班的同仁，我會放在心裡面」，讓原PO看了頓時很後悔沒去上班。

他認為當時台北沒什麼風雨，或許去加班可以給老闆加深印象，「搞不好年終老闆會送大禮或年終獎金加倍，如果可以升遷更好」，他想問大家老闆這樣說是什麼意思？

貼文一出，留言一片倒吐槽，「睡吧，夢裡什麼都有」、「騙員工的啦」、「最奴的極品工具人，當然放心裡」、「以後颱風天就自動要進辦公室了」、「代表來加班的這些人可以軟土深掘」、「就只是放在心裡」、「是多奴才會聽這種話然後在這邊發文，快點辭職逃」、「改個說法：這兩天沒來加班的，我會記在心裡」、「老闆會記得，以後要凹（拗）的時候就找這些人了」。

根據勞動部官網指出，颱風來襲時，勞工是否出勤，應以「安全」為首要考量。依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班時，勞工可不出勤。未出勤的勞工，雇主不宜扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

另方面，勞工若應雇主之要求而勉力出勤者，雇主除應照給當日之工資外，也宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要之協助。

雇主要求勞工出勤，勞工在上下班途中若發生職業災害而造成傷害、疾病或殘廢，雇主須依照《勞動基準法》第59條規定給付員工職業災害補償費用。勞工在職業災害治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假。

凱米颱風 加班 颱風假

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