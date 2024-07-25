颱風過後復原工作開始 職安署籲雇主留意作業安全

颱風凱米暴風雨範圍逐漸遠離台灣，勞動部職安署今天提醒，明天各地展開災害搶修及復健工作前，雇主應在勞工作業前確認無惡劣天氣並評估作業風險，注意復原工作安全。

職安署晚間發布新聞稿指出，依據中央氣象署預報資料顯示，颱風凱米暴風雨範圍逐漸遠離台灣，連2日的強風豪雨，造成全台各地受災情形不一，包括工地圍籬、路樹倒塌，部分地區住戶停電、淹水等。

此外，近日也陸續發生勞工巡視工地圍籬跌倒受傷、保全人員搶救儀器受困濁水溪沙洲、水電工巡視社區大樓水塔感電死亡及里長操作挖土機翻覆被壓死亡等災害。

職安署提醒，明天各地將展開災害搶修及復健工作，籲雇主在勞工作業前應確認無強風、大雨等惡劣天氣。對於易發生墜落、土石飛落、邊坡倒塌、溺水的屋頂修繕作業、邊坡作業及鄰水作業等，也應先評估作業風險，加強各項安全衛生措施後再施工。

職安署也說，營造工地復工前及屋頂修繕作業應加強施工現場設施重點檢查，確認安全無虞後，才可讓勞工進場作業。

此外，近日南部地區仍有大雨發生及淹水災情，職安署也提醒外送員從事食品外送作業，應注意行車安全。