職場新趨勢！剖析8大「綠領」職缺吸引力 成為永續人才幫自己加薪、接軌國際

佇立在永續人才的浪尖！

近幾年，地球環境急遽惡化，加上環保意識快速提升，改善社會與環境為目標的SDGs已成為當代顯學。許多企業加大發展力道，催生不少新興職業，擁有永續知識、綠色經濟等相關技能的「綠領人才」變得炙手可熱，成為一股職場新勢力。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點「8大綠領職缺吸引力」，帶你一起來看看投身永續的優點有哪些？

根據1111人力銀行4月公布的調查顯示， ESG過去兩年的工作機會從2000多筆，翻三倍成長到6000多筆，像是可再生能源、綠色建築、降低碳排放等領域，都需要大量專業人才開發和應用。台灣永續能源研究基金會也將舉辦亞太永續博覽會，積極推廣永續趨勢與商機，教大家如何取得永續相關證照，增加自己的職場優勢，成為不可多得的綠領人才！

No.1 累積專案管理能力

示意圖／Pexels

這一波永續浪潮下，誕生許多新工作，像是碳排管理師、人機協同師、永續管理師等，其中「永續管理師」是大家最耳熟能詳的工作之一。工作職責包含發布企業永續報告書、擬定企業社會責任以及制訂企業ESG策略目標，同時還得執行公司能源盤查、追蹤節能減碳成效等。過去十多年，企業並未設立專職的永續管理師，大都是環境安全、品牌行銷、人力資源部門兼著做，直到近幾年，國際組織和政府訂立明確規範，企業才開始重視設立專責人員。永續管理師對台灣企業的重要性逐年增加，根據金管會公布的「2023年上市櫃公司永續發展行動方案」規定，2025年起，實收資本額不到20億元上市櫃公司也要編制永續報告書，也就是未來2年內，將有超過1000家上市櫃企業，需要延攬合格的永續管理師。

永續管理師需要具備的能力，包含語言能力、專案管理能力、數據分析能力等。在專案管理能力部分，是永續管理師的重中之重，因為工作期間會同時間進行多項專案，最好有控管時程、任務的經驗，才不會被專案追著跑、延宕進度，過程中對內對外的溝通技能也是十分重要。無論是金融業、製造業、科技業等行業都會需要永續管理師，因此跨領域的學習力，和出色的專案管理能力，不僅是成為優秀綠色人才的必要條件，更是未來是否能長遠發展的根基。

No.2 升遷順暢、加薪機會多

在各國法規強制規定下，投資綠領人力已是企業一筆必須規劃的人事開銷，且ESG相關職缺在目前就業市場中仍是需求大於供給，因此吸引不少職場工作者躍躍欲試。企業也會以快速升遷、調薪機制完善和多元職務輪調培育，做為召聘人才的誘因，這對許多求職者來說，無疑也是一個新機會。網友分享直言，「真的滿吸引人」、「以我身在這領域工作五年以上的，平均月薪到60k是基本」。

綠領職場需求來得快又急，已踏入綠領產業的朋友，不僅在永續領域中替自己提早卡位、超前部署；同時也因為許多企業尚缺乏相關管理階層，可以早一步擁有升遷紅利，只要攢足經驗與實力，就有較高機率得到公司提拔，在升遷梯隊中受到青睞，加薪機會自然也隨之而來。

No.3 入行門檻低

相較於理工、醫學、金融等講求紮實專業基礎的領域，永續產業在台灣的發展算是剛起步。在目前的工作環境下，企業較願意降低入職門檻，接受相對缺乏實戰經驗的人選，先求有再求好，招募到符合職缺需求、特質的員工後再進行培訓。市場尚未成熟、有即戰力的人才稀缺，造就進場任職的紅利，身在其中的網友也表示，「主要是因為這一塊領域還算很新，市場的需求量高，但是人才供給量遠遠不夠，所以你這個時候切入，薪水是還不錯（跟多年前的前後端工程師一樣），但是門檻相對沒有這麼高」。

只要願意花時間先補充基本知識、考取ISO 14064溫室氣體盤查系列、ISO 14067產品碳足跡，或ISO 14068碳中和、永續管理師等專業證照，當作綠領工作的敲門磚，就有機會開啟職涯新階段喔！

No.4 專業與國際接軌

示意圖／Pexels

全球企業不斷朝向淨零減碳目標邁進，實踐CSR、ESG，不僅帶動永續工作熱潮，也吸引新世代積極投入還在快速發展、具備未來優質潛力的領域。同時，全球的環保與可持續發展標準具有一致性，讓綠領人才的技能、知識可以適用於不同國家和地區。

永續產業中有許多跨國項目和企劃，國際市場對此領域人才的需求也逐步增長，因此綠領人才不但能在專業上接軌國際，也更容易將個人職涯推向海外，獲得出國發展的機會。

No.5 起薪高

人人都想擁有「鈔能力」、嚮往財富自由的生活，除了醫師、律師、工程師等大眾印象中的高薪職缺，綠色領域工作或許是下一個可以考慮的熱門趨勢！

根據1111人力銀行整理的「2024十大亮點工作」排行，永續管理師和碳排管理師位列冠、亞軍。初入行的永續管理師月薪約落在3至5萬元，隨著實務經驗累積，薪資也會有更多向上提升的空間，金融業和製造業的永續管理師，甚至有挑戰百萬年薪的機會，不少網友表示「綠領人才在業界的薪資行情普遍『40K以上』，是近年最有發展潛力的一個行業」。想從事此職務的人，不妨參與全台規模最大的永續嘉年華「亞太永續博覽會」，藉由活動實際觀摩產業動態與商機；也可以參加台灣永續能源研究基金會開設的「企業永續管理師證照培訓班」，利用10週時間深入瞭解企業永續的核心理念與國際趨勢，獲得開創職涯新道路的入場券！

No.6 職場發展跨領域

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俗話說「隔行如隔山」，想要轉換職涯跑道、嘗試全新的產業領域，對許多人來說簡直比登天還難！不過綠領相關工作講求對整體永續議題的基礎認知，從碳中和、新能源、循環經濟到人權、種族都要有所涉略，有相關工作心得的網友更直言「先不用懂很深，但要懂得很多」。

當企業不斷推進ESG目標，各行各業更是求才若渴，無論是政府部門、管理顧問廠商或是學術研究單位，從傳產、製造業到金融業都有相關徵才需求，讓職場發展可以不受單一產業限制，拓展更多發揮空間！

No.7 工作內容具挑戰性

你喜歡挑戰自我、在工作上持續突破嗎？永續領域的更新速度相較其他產業更快速，國際趨勢和相關法規不斷變化，綠領人才不僅得上緊發條、時刻關注，還要從中學習新事物，才能因應公司需求快速整合綠色技術和創新理念，帶領企業轉型。

除此之外，降低碳排放和廢水轉化電力等新興技術應用，是傳產及製造業最重視的核心目標，考驗著綠領專業人才卓越的專案管理、數據分析、跨域知識整合以及溝通協調能力。同時達到這些條件，才能有效進行跨部門協作、順利推動項目。雖然看起來十分具有挑戰難度，不過也正因如此，可以從中獲得更多成就感，吸引許多對職涯有企圖心、追求成長的求職者，網友分享，「如果平常你是習慣只做低門檻事務累積成就感的人，做這份工作就要有心理準備」。

No.8 職場進修資源多

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作為近年最有發展潛力的領域之一，綠色產業為許多年輕世代帶來新的職涯可能與機會，但也有許多求職者在遞出履歷前，十分擔心自己的學經歷與職缺需求不匹配，深怕自身專業不適用於綠領工作。

如果你也有相同的煩惱，別擔心！勞動部勞動力發展署推出「產業人才投資方案」，多元化實務導向的訓練課程，讓你工作之餘也能自主學習、累積個人資本，提升競爭力。也正因為這是一項新興產業，許多企業為ESG目標投入資源的同時，也會積極提供在職進修的資源培育綠領相關人才，幫助員工更快接軌職場需求、累積即戰實力，創造雙贏！

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年7月5日至2024年7月3日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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