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沒提早10分鐘打卡算遲到！職場新人「一句話」 讓無良主管恬恬了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名職場新人被主管要求，須較表訂上班時間提早10分鐘打卡，還說這是公司的規定，讓他覺得不合理，最後才知這是主管個人的潛規則。示意圖／ingimage
一名職場新人被主管要求，須較表訂上班時間提早10分鐘打卡，還說這是公司的規定，讓他覺得不合理，最後才知這是主管個人的潛規則。示意圖／ingimage

面對職場潛規則，你都怎麼應變？一位網友轉述友人的職場故事，被主管要求上班必須提早10分鏡打卡，否則要算遲到，還硬說這是公司的規定，朋友認為規定不合理，就對主管多問了一句，結果該主管就恬恬【恬恬】台灣閩南語詞彙，安靜無聲之意。不出聲。讓她直讚朋友「太帥了」。

一名女網友在「Threads」發文分享朋友的職場故事，表示朋友才剛到新公司一個月，主管對他說：「要提早10分鐘打卡不然算遲到唷」，朋友質疑問這是否是公司的規定，主管回覆「對啊」。

雖然員工不遲到是基本義務，但朋友認為這種強制規定並不合理，於是就向主管再多問了一句，「我再確認一下，這是公司的規定還是你的潛規則？」，沒想到，該主管直接語塞答不出來。原PO覺得朋友不會因為是菜鳥就吞忍無理要求，真的是「太帥了」。

貼文曝光，吸引4萬人按讚。網友紛紛留言回應，「我前主管也是上班第一天要求我要提早10分鐘打卡，然後每天的我都是58分提著早餐走進辦公室」、「某慣老闆曾經問我：妳為什麼9:00上班9:00到？我回：所以我遲到了嗎？結局：我被資遣了」、「我前輩以前也是一堆規定壓我，後來才知道老闆根本沒有那樣要求，是前輩自己訂的規矩」。

也有人分享「幸福經驗」，「我目前待的公司，給我們每個月5次遲到的扣打欸……然後主管偶爾還比我晚到，雖然薪水沒有很高，但職場過得很好」、「我公司有每個月30分鐘的扣打，對我這種壓線打卡的人來說還不錯」、「我公司不用打卡，表訂18:30下班，然後老闆常常外出後17:00-17:30之間回到辦公室說『怎麼大家都在，沒事就早點下班啊』」。

網友也分享反制苛刻主管的經驗，「我長官說過，下班時間要看line群，我回他，公司規定的嗎？公文出來了嗎？加班費怎麼算？他馬上又改口，不強求」、「假裝拿出手機要錄音，就說『你再說一次？』，然後他就會縮了，之後自己每天被刁，大概是這樣的流程」。

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