求職面試被問個人隱私怎麼辦？ 人力銀行教1招解方

不論面試時的表現如何，最令求職者緊張、甚至更尷尬的，莫過於遇到面試官提問奇怪的問題，或者出現奇怪的舉動。從yes123求職網23日發布的最新調查就發現，碰過「面試性騷擾(言語或肢體)」高達31.6%。

在可複選狀況下，這些「言語或肢體騷擾」，主要依序為：「問有無隱疾或會不會生理痛」(33.1%)、「開黃腔」(29.2%)、「問性傾向」(26.7%)，以及「搭肩」(25%)、「問三圍或體重身高」(22.8%)。

關於「應徵性騷」部分，其餘狀況又還有：「碰手、牽手」(21.1%)、「摸背」(19.1%)、「要求陪喝酒或吃飯」(17.9%)，以及「要求伴遊」(11.3%)、「摸臀」(10.3%)。

還有高達八成九的新鮮人透露，今年曾經在面試時，「被詢問過」涉及個人隱私的問題。

同樣在可複選狀況下，私密問題主要依序有：「感情狀況」(62.2%)、「興趣嗜好」(53.4%)、「結婚或生育計畫」(45.8%)、「星座血型」(30.3%)，以及「身心健康狀況」(28.9%)、「政治立場」(20.1%)、「宗教信仰」(12.7%)、「生辰八字」(10.7%)。

當然在面試過程中，社會新鮮人也可能聽到一些不太能接受的「批評」、「挖苦」，本次調查更發現，有33.8%的人就透露，在面試經驗當中，有遇過「言語歧視」。

而且在可複選狀況下，主要是針對：「畢業學校」(40.6%)、「科系、主修」(37.2%)、「長相、外表」(33.7%)，以及「性別」(31.2%)、「體重、胖瘦」(28%)。

對於「面試歧視」，被嫌棄的狀況又還有：「學歷高低」(23.2%)、「在校成績」(21.8%)、「口音、說話腔調」(20.4%)，以及「家庭背景」(15.8%)、「身高」(11.9%)。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，像這類徵才企業過度詢問隱私，或者屬於性騷擾、言語批判的舉動，恐怕都涉及了「就業歧視」，而且在某種程度上，還是因為「職場權力不對等關係」所造成，求職者應該立刻表達不滿、拒絕的態度。

楊宗斌更建議社會新鮮人，假如被問到關於個人隱私，但卻不太想回答的題目，其實可以婉轉告知面試官：「抱歉，這方面的私人問題不太方便說明，請您諒解，謝謝！」

假如屬於更積極一點的求職者，甚至可以反問對方：「想了解您問這些問題的原因，它與應徵工作的關係是？」然後再就原因部份，給面試官答案即可。

上述「Z世代待業焦慮與求職卡關調查」，是由yes123求職網於2024年7月5日到7月19日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍(免役)會員，且擁有大專以上學歷，同時已有面試經驗者，有效問卷共1,290份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。