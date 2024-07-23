科技業8月轉職最划算？網友曝7月「年中獎金」有50萬

上市櫃公司員工的小確幸，年「中」獎金在近期陸續落袋，其中發出10億元以上年中獎金的企業大約18家，光是科技業就占15家，可以說是大贏家，就有網友在社群平台上發問「大家年中獎金都進帳了嗎？現在是跳槽轉職的好時機嗎？」

網友表示自己是新人，年中能領到的金額不高，準備投履歷換工作，想確認要撐到年後再轉職，還是可以開始準備了，除了有網友直接分享領到的獎金，還詢問原po「到底領到多少，看看金額在來判斷公司前景」，也有前輩知無不言「科技業年底或是農曆年前可以領到年終獎金、大約4月份會公布年度調薪，到5、6月還有端午獎金、7月是年中獎金，最好轉職時機是就8月」、「我2月領完走的，會一直想到七月那包有50萬，真虧嗚嗚」、也有網友直接點出科技業一整年福利多多「不等二月那包嗎？都撐到年終了、不等四月調結果嗎？如果不錯呢、不等五月嗎？也才一個月、不等七月嗎？最大包的耶！不等八月嗎？下個月就領到了…」

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，調查發現高達九成六的科技業在下半年有徵才計畫，需求最多的職務類型，主要有業務、技術服務、軟硬體系統人才以及人資行政四大類人才。目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，顯示科技產業的人才需求日益擴大，而在AI的快速發展下，包括金融業、傳產製造業也開始向理工人才招手，具備專業技術的人才，越來越搶手。

曾仲葳表示，想要更進一步了解不同職務類別，在科技產業中所需的職能，可以鎖定科技島網站的「職缺百科」(https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/)，內容蒐羅科技業12大領域，包括電腦軟硬體、系統網管、資料科學、雲端技術、資訊安全、系統開發、電子通訊、光電光學、IC半導體、機械製程、維修品管、醫藥生技中，近百職缺選項，有意投入科技產業的求職者，可以多方了解不同職務的專業職能與面試技巧，在面試前做好萬全準備。