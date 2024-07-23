快訊

11:30陸警！凱米明登陸挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」颱風假機會最大

快檢查！LINE電腦版8月陷斷訊危機 官方1招教你續命

衣服沾到紅龍果怎麼洗？拿出萬用「過碳酸鈉」 咖啡漬、咖哩漬也OK

科技業8月轉職最划算？網友曝7月「年中獎金」有50萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

上市櫃公司員工的小確幸，年「中」獎金在近期陸續落袋，其中發出10億元以上年中獎金的企業大約18家，光是科技業就占15家，可以說是大贏家，就有網友在社群平台上發問「大家年中獎金都進帳了嗎？現在是跳槽轉職的好時機嗎？」

網友表示自己是新人，年中能領到的金額不高，準備投履歷換工作，想確認要撐到年後再轉職，還是可以開始準備了，除了有網友直接分享領到的獎金，還詢問原po「到底領到多少，看看金額在來判斷公司前景」，也有前輩知無不言「科技業年底或是農曆年前可以領到年終獎金、大約4月份會公布年度調薪，到5、6月還有端午獎金、7月是年中獎金，最好轉職時機是就8月」、「我2月領完走的，會一直想到七月那包有50萬，真虧嗚嗚」、也有網友直接點出科技業一整年福利多多「不等二月那包嗎？都撐到年終了、不等四月調結果嗎？如果不錯呢、不等五月嗎？也才一個月、不等七月嗎？最大包的耶！不等八月嗎？下個月就領到了…」

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，調查發現高達九成六的科技業在下半年有徵才計畫，需求最多的職務類型，主要有業務、技術服務、軟硬體系統人才以及人資行政四大類人才。目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，顯示科技產業的人才需求日益擴大，而在AI的快速發展下，包括金融業、傳產製造業也開始向理工人才招手，具備專業技術的人才，越來越搶手。

曾仲葳表示，想要更進一步了解不同職務類別，在科技產業中所需的職能，可以鎖定科技島網站的「職缺百科」(https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/)，內容蒐羅科技業12大領域，包括電腦軟硬體、系統網管、資料科學、雲端技術、資訊安全、系統開發、電子通訊、光電光學、IC半導體、機械製程、維修品管、醫藥生技中，近百職缺選項，有意投入科技產業的求職者，可以多方了解不同職務的專業職能與面試技巧，在面試前做好萬全準備。

人力銀行 求職 科技業 面試

延伸閱讀

104人力銀行爆個資遭不當使用 檢調搜索多間涉案公司

文組薪水比不上科技業...跳槽只能當低階工程師？過來人指1明路：努力錯方向

另一半堅持己見、頻換工作？易讓女人不幸的「男性6大特徵」

求職者面試提問「教育訓練」 公司人資竟嗆1句惹怒全網

相關新聞

求職面試被問個人隱私怎麼辦？ 人力銀行教1招解方

不論面試時的表現如何，最令求職者緊張、甚至更尷尬的，莫過於遇到面試官提問奇怪的問題，或者出現奇怪的舉動。從yes123求...

科技業8月轉職最划算？網友曝7月「年中獎金」有50萬

上市櫃公司員工的小確幸，年「中」獎金在近期陸續落袋，其中發出10億元以上年中獎金的企業大約18家，光是科技業就占15家，...

Z世代面試好難！33%想要父母長輩陪面試，48%希望友人陪

九年級大學畢業生今年步入職場找工作了，yes123求職網「Z世代待業焦慮與求職卡關調查」發現，對於「網路世代」的社會新鮮...

Z世代畢業生待業焦慮創六年新高 待業忍耐極限5.7個月

今年大學畢業生踏出校園已超過一個月，不少人仍在苦尋自己滿意的工作！是否容易待業焦慮症？yes123求職網「Z世代待業焦慮...

同事頻頻背後偷窺讓她壓力山大 網出奇招：趁伸懶腰時打對方的頭

日前有一名網友在論壇透露，同事「有很強的偷窺慾」，會從門縫不出聲看該名網友在做什麼事，經常嚇到她，也會不打任何招呼地直接站在她背後偷窺；甚至會在她離開座位上時藉故和同事聊天，點開她的電腦看訊息。有其他網友也分享自己被偷窺的經驗，也有人提供對付偷窺的方式，其中有奇招，「她在妳背後偷看妳的時候，妳就伸懶腰然後打中她的頭，多打幾次看她還敢不敢」。

他猶豫放棄首份正職好探望加護病房家人 網籲不要辭並提「一解方」

日前有一名網友在論壇表示，自己的家人被送進加護病房，由於加護病房只有早上特定時段可以探病，再加上醫院和公司不同縣市，讓該名網友猶豫是否要離職，但是考量到目前的工作是他畢業後第一份正職，因而內心感到掙扎，絕大多數網友建議原PO不要離職，可以和公司商量請假事宜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。