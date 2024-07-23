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Z世代面試好難！33%想要父母長輩陪面試，48%希望友人陪

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大學畢業生進入職場找工作，從撰寫自傳到面試都得一一摸索，四成八更希望親友陪同面試。圖/本報系資料照片
大學畢業生進入職場找工作，從撰寫自傳到面試都得一一摸索，四成八更希望親友陪同面試。圖/本報系資料照片

九年級大學畢業生今年步入職場找工作了，yes123求職網「Z世代待業焦慮與求職卡關調查」發現，對於「網路世代」的社會新鮮人來說，面試既怕求職陷阱，又容易緊張，面試當天33%社會新鮮人想要「父母、長輩」陪同前往；48.6%希望「朋友、情人」能陪同前往。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，社會新鮮人若擔心自己碰到求職陷阱(詐騙)，甚至危及人身安全，同時兼顧穩定緊張心情，其實在面試當天，仍然可以找家人、朋友一起出門，只是在一塊抵達面試地點之後，若確定有企業邀約，而且無應徵風險，就可以與他(她)們相約面試結束後再碰面，這樣就能避免給面試單位「無法獨立」的負面印象。

社會新鮮人在投完履歷之後，就是開始等候面試通知，所以得做好事前準備工作，對於社會新鮮人而言，對於面試前的準備，高達91.3%的人「有感到困難」。

其中覺得「最困難」的部分，在可複選狀況下，主要依序有：「害怕口語表達不好，回答不得體」(68.2%)、「不知道應徵的職務需要什麼能力」(55.9%)、「不知道該如何回答期望待遇」(51.9%)，以及「擔心若發生求職陷阱，自己無法應變自保」(43.3%)、「不知道怎麼開場介紹自己」(35.6%)。

其他覺得準備面試困難的地方，又分別為：「不了解應徵公司到底在做什麼」(34.6%)、「沒有合適的面試服裝」(28.4%)、「不懂如何化妝或弄髮型、造型」(27.2%)，以及「坐姿或站姿，如何表現得體又有自信」(26%)、「與面試官初次見面的禮儀」(24.4%)。

來到面試這一天，「要守時、要守信」是基本求職要求。可惜調查結果發現，今年仍然有34.3%的社會新鮮人坦言，自己曾經有過「約好面試，卻沒有到」的情況。

因此在可複選狀況下，自認導致「面試爽約」的原因，主要依序有：「覺得可以找到更好的工作」(63.3%)、「答應後發現不是想應徵的職缺」(60.9%)，以及「不好意思馬上拒絕邀約」(52.3%)、「睡過頭，來不及準備」(41.2%)。

在出席企業面試當天，仍有33.3%的社會新鮮人會想要「父母、長輩」陪同前往；同時也有四成九(48.6%)希望「朋友、情人」能陪同前往。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，假如新鮮人的履歷表與自傳內容，都能有「個人特色」，又「積極主動出擊」去求職，加上準時赴約、不無故爽約，面試時有禮貌、保持冷靜，應答時「言之有物」，以及態度「誠懇」、「不卑不亢」，最終被企業錄取的機率自然提高。

新鮮人 求職 面試

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