Z世代畢業生待業焦慮創六年新高 待業忍耐極限5.7個月

今年大學畢業生踏出校園已超過一個月，不少人仍在苦尋自己滿意的工作！是否容易待業焦慮症？yes123求職網「Z世代待業焦慮與求職卡關調查」顯示，93.8%社會新鮮人罹患「待業焦慮症」，創六年新高，待業忍耐極限平均落在5.7個月。面對通膨時代，如果無他人援助，只靠求學時累積的存款，平均可支撐「1.1個月(33天)」的待業時間，更有四成五處於零存款窘境。

本次調查發現，合計有93.8%的新鮮人透露，在「待業期間」時，會有「焦慮感」，其中又分成：76.3%屬於「待業時，天天都會有焦慮感」；17.5%屬於「待業時，偶而會有焦慮感」。

因此社會新鮮人罹患「待業焦慮症」比率，不但高於去年的92.9%，以及前年的%91.2%，更創下六年新高。(2021年為89.8%；2020年的87.7%；2019年為85.6%)

正處通膨時代，對於剛畢業或退伍出社會的年輕人，想要獨立生活，經濟壓力可不小巷，根據yes123求職網調查顯示，畢業(退伍)後「若無他人援助」，只靠求學時累積的存款，平均可支撐「1.1個月(33天)」的待業時間，仍保持「生活無虞」。其中甚至有45%屬於「完全無法支撐(0個月)」，代表處於「零存款」窘境。

實際上社會新鮮人的「待業忍耐極限」，平均落在5.7個月，約為171天；這當中甚至有12.9%的人，自認忍受極限僅「1個月(含)以下」；不過也有8.5%的畢業生，預估對於無業生活，能夠忍耐「一年(含)以上」。

若超過「待業忍耐極限」，就有高達八成四(84.1%)的人表示，願意「調降」期望待遇以求找到工作，多於去年的83.3%，以及前年的81.4%，創五年以來新高。

可惜對不少剛畢業的人來說，容易產生「先求有，再求好」的迷思，難怪即使可能「學非所用」，但是為了盡快找到第一份工作，依舊有高達八成五(85%)的新鮮人透露，會投遞「與學校主修無關」的職缺。