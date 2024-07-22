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同事頻頻背後偷窺讓她壓力山大 網出奇招：趁伸懶腰時打對方的頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示同事常常偷窺她，讓她壓力很大。 示意圖／ingimage
一名女網友表示同事常常偷窺她，讓她壓力很大。 示意圖／ingimage

日前有一名網友在論壇透露，同事「有很強的偷窺慾」，會從門縫不出聲看該名網友在做什麼事，經常嚇到她，也會不打任何招呼地直接站在她背後偷窺；甚至會在她離開座位上時藉故和同事聊天，點開她的電腦看訊息。有其他網友也分享自己被偷窺的經驗，也有人提供對付偷窺的方式，其中有奇招，「她在妳背後偷看妳的時候，妳就伸懶腰然後打中她的頭，多打幾次看她還敢不敢」。

原PO在Dcard以「偷窺慾很強的同事」為題，表示自己有位偷窺慾很強的同事，並在文中稱該名同事為「偷窺女」，還分享許多該名同事常做的事件。

首先，原PO提到自己的座位背後有門，只要他人出入都會看到她，所以平時都會關門，但該名同事都會找藉口去原PO辦公室，然後離開時故意留門縫偷窺她，常常嚇到原PO；該名同事也會無聲地走進辦公室，再無聲地站在原PO背後看她回訊息；即使原PO知道「偷窺女」走進門，還是會在休息時間時被她伸手擋在眼前，然後照樣看原PO的手機螢幕；不只如此，原PO不在座位時，該名同事還會找原PO隔壁同事聊天，趁機點開原PO的LINE；甚至，該名同事還會就她偷窺到的事物，追問原PO的隱私

原PO表示該名同事只針對她一人，這些偷窺行為讓她壓力很大，一度產生離職念頭，但礙於該名同事在公司人緣不錯、老闆很看重她，因此無法直接糾正她，另外原PO也不在乎「偷窺女」的私生活，所以無法用同樣的方式報復她。原PO直呼，「每次她對我做這種偷窺行為我都好不爽」。

有網友回應自己也有被偷窺的經驗，「跟我討人厭的同事一個樣（超噁心，坐我旁邊沒有隔間都會斜眼瞄我電腦螢幕，一直觀察看我有沒有在做事）」、「之前上班也有遇過這種奇葩同事，會一直偷看我上班在幹嘛，還會打小報告給我主管，然後主管還跟我說對方說了什麼哈哈，後來受不了跟對方攤牌，結果對方扯一些自己有飛蚊症不是故意要看我這邊，超無語」、「我之前有兩個女同事都會走過去偷看我在幹嘛，或是靜靜站背後很久讓我嚇到」、「我們公司也有……輕一點的特地路過我背後偷看我滑手機……嚴重一點的就是無聲無息站在我背後偷看……都不知道看了多久」。

也有網友提供對付偷窺行為的方式，「她在妳背後偷看妳的時候，妳就伸懶腰然後打中她的頭，多打幾次看她還敢不敢」、「我會桌上放一大面鏡子欸，然後買個監視器，有問題錄下來跟上級講這方面品行問題，或是警告對方會報警處理，畢竟偷窺隱私（LINE）甚至操作，都可以處理」、「如果不方便嗆沒關係，可以很明顯表現出妳在防範她的樣子，故意動作很大擋住她偷窺、換防窺膜等，還有開始對她超冷漠沒有情緒面對她的每一個互動，把底線拉到最高不給她踩，但是又讓她找不到可以說嘴妳的點」。

同事 隱私

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