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他猶豫放棄首份正職好探望加護病房家人 網籲不要辭並提「一解方」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的家人住進加護病房，讓他掙扎是否要辭職以方便探病。 示意圖／ingimage
一名網友的家人住進加護病房，讓他掙扎是否要辭職以方便探病。 示意圖／ingimage

日前有一名網友在論壇表示，自己的家人被送進加護病房，由於加護病房只有早上特定時段可以探病，再加上醫院和公司不同縣市，讓該名網友猶豫是否要離職，但是考量到目前的工作是他畢業後第一份正職，因而內心感到掙扎，絕大多數網友建議原PO不要離職，可以和公司商量請假事宜。

原PO在Dcard以「家人送加護病房 工作只做兩個禮拜該不該離職」為題，透露家人在他工作前2天送進急診，出院後隔幾天又因昏迷送加護病房，且昏迷指數只有6，原PO提及自己剛畢業工作經驗不多，目前才做著第一份正職，但是又認為家人非常重要，且加護病房也只有早上的一個時段可以探病，醫院和公司更是在不同縣市，因此猶豫是否要離職，詢問網友該怎麼辦才好。

很多網友建議原PO不要離職，因為家人的醫療會需要金錢，認為原PO可以和公司商量請假事宜，「說現實一點，家人在加護病房，你不去工作你能做什麼？坐在病房外面擔心一整天嗎」、「不建議辭職，你可以跟主管詢問一個禮拜請假半天去看家人（看公司規定，有時候請幾個小時也可以），一方面是家人加護病房你也不能做什麼，一方面是如果需要你負擔醫療費，有工作才能撐」、「不建議離職，而且如果有經濟壓力，醫療費用很花錢……但是可以請假半天之類的，我相信好好跟主管說，他們有人性的話應該都會準假的」、「試著跟主管講吧，如果你不是醫護類型的應該都可以請假，我看我同學剛出社會就可以請假去出國什麼的，入職不到三個月，有些公司一入職也有假可以放，你可以問看看」。

也有自稱護理師的網友回覆可以視訊探病，「ICU護理師來回答你，如果單純只是『探望』這個問題的話你可以用視訊，請去會客的家屬跟裡面的護理師說明一下，基本上可以讓你們視訊，住在加護病房真的不需要家屬」，因應新冠肺炎，台南市安南醫院國泰醫院長庚醫院等都實行過視訊的探病方式。

加護病房 家人

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