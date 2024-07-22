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勞資得協商延退年齡 不得降低給付

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

如果無法延齡退休，雇主仍需保障勞工屆齡退休！勞動部22日表示，《勞基法》第54條修正後，勞雇得協商延後退休，若勞雇雙方未能合意延後退休，應依原屆齡退休規定辦理；另外，雇主除有正當理由，不得對超過65歲勞工有降低薪資給付、及其他勞動條件等不利對待，否則將面臨最高150萬元罰鍰。

尊重勞工意願

勞動部22日發布新聞稿表示，有媒體報導，《勞動基準法》第54條修正施行後，勞雇雙方如協商不成，勞工想退休、但雇主不放人，勞工可用自請退休的方式辦理；反之，若是雇主想讓勞工退休，勞工如不願意，則雇主必須以資遣的方式辦理。

新聞稿澄清說，退休與資遣不同制度，本次《勞動基準法》第54條修正，將勞資協商延後強制退休年齡明文列為法律，一方面可以讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，另一方面也能讓有意願繼續留在職場的高齡勞工，能有與資方協商的權益。若勞資雙方未能協商合意延後退休年齡時，應依原屆齡退休規定辦理。

勞動部舉例，勞雇雙方已協商將退休年齡延後至67歲，勞工即可繼續工作至67歲；如果勞雇雙方協商不成立，則應回到現行規定，退休不會變成資遣。

不能差別待遇高齡就業

「雇主對求職或受僱中高齡者及高齡者，不得以年齡為由有差別待遇！」勞動部提醒，依《中高齡及高齡者就業促進法》第12條規定，差別待遇包括薪資給付或各項福利措施等事項。

若勞雇雙方已依勞基法協商同意延後勞工退休年齡後，雇主除有正當理由外，不得對逾65歲繼續工作勞工有降低薪資給付及其他勞動條件等不利對待。否則地方勞動主管機關依法論處雇主新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並公布其姓名或名稱、負責人姓名。

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勞動部 薪資

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