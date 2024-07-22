她餐飲業打工爆哭「壓力很大」 網吐嘈：以為是在當工程師

暑假到來，許多大學生會選擇打工來賺取外快。不過日前有一名女網友表示，她日前應徵一間連鎖餐廳，錄取後被「高強度工作量」嚇到，第一天就決定辭職。網友看完以後，直言「妳的抗壓性確實有點低，一個簡單的兼職工作，被講成像是壓力很大的工程師」。

一名網友在Dcard發文表示，她日前應徵了人生第一次的打工，當時想著可以去餐飲業試試看，但報到之後，第一次就出包，移動菜色不小心打翻泰式奶茶，回到內場哭了出來，經過同事安慰後，她又鼓起勇氣繼續嘗試，後來又發現「托盤真的很重，回家肩膀微微酸痛」。

到了正式上班日，當天是假日，原PO表示「托盤要一次上三道菜，手上再多拿一道送餐，我常常上菜上到一半，手突然沒力氣，趕緊稍微蹲下，把托盤一邊放在桌子上，一邊上菜」，到了上第三輪菜的時候，她直接告訴其他同事「我拿不起來三道菜了」，對方才幫她減少成兩道菜。

文末她表示，下班打卡打錯好幾次，換衣服的時候肩膀甚至抬不起來，忍不住哀吐心聲「這是一個生理和心理壓力都很大的工作，我覺得自己負荷不了這種高強度工作，第一天下班就勇敢傳訊息給主管提離職」，原PO難過指出「明天的班真的不想上了，我的手好痛」。

文章曝光後，網友吐嘈「確實抗壓性有在低」、「一個簡單的兼職被妳講成像是壓力很大的工程師」、「就是不適合餐飲業而已，為什麼原PO講得好像自己是科技業的經理」、「打翻飲料就在哭，同事要怎麼跟妳相處？」、「聽妳的描述，我以為是去搬磚頭，原來是端菜」、「這工作不適合妳，那就換掉沒關係，但盡量不要在大家面前哭，出包解決就好，哭了還得先安慰妳真的很煩」。