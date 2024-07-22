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月收不到3萬…外送員勸「別做全職」 過來人嘆：跟以前差3倍

聯合新聞網／ 綜合報導
外送平台是不少懶人的福音。 聯合報系資料照
外送平台是不少懶人的福音。 聯合報系資料照

外送平台是不少懶人的福音，然而近日一名全職外送員公開自己的收入，奉勸大家，現在跑外送是可以當兼職加減賺，但如果是想做全職，一定要三思。

這名男網友在Dcard發文表示，因為家裡長照的關係，辭掉了原本的工作，專職跑外送，想說時間比較彈性，但薪水卻跟想像中有落差。根據他的薪資單可以看到，5月份共跑了159小時49分鐘、薪水2萬5949元，而6月跑131小時4分鐘、薪水2萬1007元，換算下來，連現在的基本時薪183元都不到。

原PO也強調，這不是鄉下，而是在高雄跑出來的數字。他並感嘆，「看看那個精美的工時配上的薪水，你們認真好好考慮一下，不要隨意地覺得，我們的工作真的很賺錢」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「跑外送真的很辛苦，曝曬淋雨不說，有時接到百貨公司、夜市的單，或送到社區大樓還得走上去…很多時間就這樣沒了（隱形成本），然後途中上廁所很不方便」、「辛苦了，只要不偷不搶不騙，都是值得尊敬的工作」、「來開三噸半卡車，一天12～15小時很累很操，但至少你有錢，然後花3萬請一個人照顧你家人」。

另外也有網友疑惑，之前看到外送員月收10萬，那都是從哪裡來的？對此，有內行網友表示，「以前送餐距離只有2公里，超過可以回報實收，一單70起跳。現在隨便都3～5公里，一單最低40，同店夾單35」、「之前的價格是現在的3倍」、「以前單量、每單收入、達標獎金都高滿多的，且達標目標也比較低」。

Dcard 外送員 薪資

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