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年輕女公務員1穿搭讓老鳥搖頭「不雅觀」 網共鳴：小心被投訴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女性公務員因穿著「無袖上衣」上班，遭嫌棄不雅觀。情境示意圖／Ingimage
一名女性公務員因穿著「無袖上衣」上班，遭嫌棄不雅觀。情境示意圖／Ingimage

入夏後，天氣一天比一天炎熱，一名網友近日指出，他到政府機關辦事，櫃台一名年輕女職員因為穿著「無袖上衣」，被其他同事告誡「不雅觀」，原PO也好奇一般人是否會認為公務員這樣穿不太好？貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

原PO在PTT還原當時情況，「那個地方是真的滿熱的，感覺28度左右」，而櫃台的年輕女公務員穿著那種「法式無袖」，並非辣台妹會穿的「細肩吊嘎」，因此他看到其他年長的公務員對這名女同事說「不雅觀」，讓他有些意外。

貼文曝光後，部分網友表示，「看造型吧，無袖圓領我覺得還好」、「還好吧，這麼熱」、「真的是管太多」、「女生穿這樣好看呀，哪會不雅觀」、「法律有規定穿無袖違反公序良俗嗎？」

不過更多網友認為，「看場合穿衣服是一種禮貌」、「在政府機關這樣穿，是真的不雅觀」、「政府機關正常啊，無論男女穿無袖都不雅觀」、「政府單位還是穿保守點好」、「男的穿吊嘎也不雅觀啊，這是上班欸」、「朋友以前在外交部也被要求過」、「衣服會有人投訴」、「我以為上班不穿無袖是基本常識，除非你是菜市場賣菜的，面對群眾的服務單位，哪一個會穿無袖？」

PTT 公務員 同事

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