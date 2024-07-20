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缺工待解 勞動部也鬧人力荒？發展署高層接連提早退休

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長何佩珊日前在「第54屆全國技能競賽」開幕典禮致詞。本報資料照片
勞動部長何佩珊日前在「第54屆全國技能競賽」開幕典禮致詞。本報資料照片

移工、缺工為近年熱議題，勞動部多項新政如火如荼研擬與推動當中。新任勞動部長何佩珊上任才兩個月，卻傳出掌管逾外籍勞工引進與管理、本國人就業、職訓等事務的勞動部勞動力發展署高層紛紛提早退休，據傳，發展署一名副署長懸缺至今半年，找不到人接任，另一名副署長鍾錦季、署長蔡孟良也在近日接連申請提早退休。

今年初，原勞動力發展署副署長賴家仁轉任桃竹苗分署長，該副署長位置迄今無人遞補，7月初另一名副署長鍾錦季也申請提早退休，兩名副署長紛紛空置，近日再傳出深耕移工事務多年、能力備受肯定的署長蔡孟良也有意求去，且已經申請提前退休，只是目前尚未定案。若連蔡孟良也走人，等於發展署署長、副署長將全部出缺。

對此人事異動，勞長何佩珊昨在公開行程聯訪被問及此事，以與活動主題無關為由，拒絕回應。但她近日在接受網路媒體專訪時，特別提及蔡孟良，感謝蔡孟良與發展署同仁的辛勞，耐人尋味。

勞動部政次王安邦則證實了鍾錦季確定將於8月正式退休，但退休原因涉及個人隱私，他不便代為說明；至於蔡孟良是否也申請退休？王安邦未正面回應，僅表示人事案非由他經手。

何佩珊 勞動部 移工

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