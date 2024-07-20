快訊

LINE開聊天室連結「重新登入」超麻煩！1設定切換預設瀏覽器順順看

台中高球場持刀背襲球友割喉濺血 凶嫌竟稱：玩殺人遊戲

青峰金曲獎後爆「退追Lulu」！ 以歌吐心聲：不太懂到底欠了任何人什麼呢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技業女生上班怎麼穿？過來人給中肯建議：低調以免吸引這些人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，自己應徵上一份科技業採購的職務，平常不需要面對客戶，好奇上班應該穿休閒一點還是正式一點？示意圖，Ingimage
一名女網友表示，自己應徵上一份科技業採購的職務，平常不需要面對客戶，好奇上班應該穿休閒一點還是正式一點？示意圖，Ingimage

在科技業上班，應該怎麼穿比較合適呢？一名女網友表示，自己應徵上一份科技業採購的職務，平常不需要面對客戶，好奇上班應該穿休閒一點還是正式一點？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「科技業女生穿搭」為題，指出自己即將要去科技業做採購，不過之前沒有在科技業待過的經驗，這份工作平常不用面對客戶，好奇上班是穿襯衫加牛仔褲？還是要正式一點？

貼文一出後，有不少在科技業的前輩給出實用建議，紛紛表示「科技業色老頭很多，顯腰、顯屁股、顯胸都能讓他們受不了，如果不想被他們打主意，請不要穿太顯身材的衣服」、「看你有沒有想要被注意，不想被關注就簡單樸素就好」、「科技業路過，我們課上女生全都穿T-shirt+長褲/長裙+布鞋，大概就抱持著不露腿、不露肩、不露胸、不露腳趾這個標準」。

此外，也有不少女網友分享上班穿搭，指出「會擔心的話就第一天先穿正式一點襯衫+黑褲，然後觀察同事都穿什麼，第二天就知道適合怎麼穿了」、「其實穿簡單的素色上衣配長褲或長裙，辦公室會固定放一件西裝外套，臨時要見廠商業務或是跟主管開會，套著外套增加正式感」、「我有超多長裙，上面隨便穿，下面穿長裙，感覺不會太隨便，也不會太曝露，上班很適合，如果有要事外面套個西裝外套就好很方便」。

女生 客戶 牛仔褲 西裝

延伸閱讀

待業2年想找工作…面試怎麼解釋空窗期 這1理由千萬不要說

工作加量不加價！她怨老闆「戀愛腦」為女友狂砸錢 網爆共鳴：頭很痛

面試很順利...她出公司突遭攔 員工狂曝「公司黑幕」嘆：準備離職

一天內遇種種不尊重！ 她嘗試多種工作後坦言「清潔人員」最辛苦

相關新聞

科技業女生上班怎麼穿？過來人給中肯建議：低調以免吸引這些人

在科技業上班，應該怎麼穿比較合適呢？一名女網友表示，自己應徵上一份科技業採購的職務，平常不需要面對客戶，好奇上班應該穿休閒一點還是正式一點？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

求職一把罩！6大「面試常見問題」一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「面試常見問題」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大面試常見問題。

一天內遇種種不尊重！ 她嘗試多種工作後坦言「清潔人員」最辛苦

日前有位女網友在論壇發文表示，雖然家裡有家族企業，但是為了體驗社會，她在各類的服務業工作過，她坦言做過最難過的工作是清潔人員，因為感覺到的「不被尊重感」是前所未有的，她遇過別人不讓開位子讓她拿垃圾、掃地時有人把一團衛生紙扔到地上、裝垃圾袋時被他人灑到廚餘，只做了一天便內心受創離職。有擔任清潔人員的網友則分享自身遭遇，也有網友表達對清潔人員的尊重；而針對該名網友想體驗社會的念頭，也有人建議她可試試其他職業。

面試很順利...她出公司突遭攔 員工狂曝「公司黑幕」嘆：準備離職

畢業季剛過不久，仍有許多社會新鮮人還在努力找工作。不過，有女網友在Dcard透露，她最近在結束某公司的面試後，突然被一位工作人員攔住，對方竟直言「不要來這邊工作，錄取了也不要來！」讓原PO非常震驚。

中年優退後找嘸工作 54歲男靠一招結合興趣成功創業

54歲曾在知名電腦製造業工作20年的何銘遠，負責電腦製造與研發工作，不過正值中高齡時期，卻因公司實施優退政策而不得不離開...

高護病比、三餐不規律消磨她護理工作熱情 網友同感並建議換「這些跑道」

昨（18）日有一名網友在論壇發文表示，自己一開始對護理工作充滿熱情，但實際進入臨床後面臨護病比高、前晚輩制、三餐不固定等情況，覺得喘不過氣且自認不適合在病房工作，想要知道該如何轉換跑道。不少網友認同臨床護理工作辛苦，有網友回應可以憑護理專業轉去從事長照、診所、麻醉科的工作，也有網友建議原PO轉換到非護理相關的職業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。