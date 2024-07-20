科技業女生上班怎麼穿？過來人給中肯建議：低調以免吸引這些人

在科技業上班，應該怎麼穿比較合適呢？一名女網友表示，自己應徵上一份科技業採購的職務，平常不需要面對客戶，好奇上班應該穿休閒一點還是正式一點？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「科技業女生穿搭」為題，指出自己即將要去科技業做採購，不過之前沒有在科技業待過的經驗，這份工作平常不用面對客戶，好奇上班是穿襯衫加牛仔褲？還是要正式一點？

貼文一出後，有不少在科技業的前輩給出實用建議，紛紛表示「科技業色老頭很多，顯腰、顯屁股、顯胸都能讓他們受不了，如果不想被他們打主意，請不要穿太顯身材的衣服」、「看你有沒有想要被注意，不想被關注就簡單樸素就好」、「科技業路過，我們課上女生全都穿T-shirt+長褲/長裙+布鞋，大概就抱持著不露腿、不露肩、不露胸、不露腳趾這個標準」。

此外，也有不少女網友分享上班穿搭，指出「會擔心的話就第一天先穿正式一點襯衫+黑褲，然後觀察同事都穿什麼，第二天就知道適合怎麼穿了」、「其實穿簡單的素色上衣配長褲或長裙，辦公室會固定放一件西裝外套，臨時要見廠商業務或是跟主管開會，套著外套增加正式感」、「我有超多長裙，上面隨便穿，下面穿長裙，感覺不會太隨便，也不會太曝露，上班很適合，如果有要事外面套個西裝外套就好很方便」。