新北捷運公司徵才 60餘個職缺最高起薪達6.3萬
三鶯線預計2026年通車，新北捷運公司今天起招募人才，包括司機員、行控專業、護理及身心障礙類等，員額超過60餘名，專業人才最高起薪達新台幣6.3萬元。
新北捷運公司今天發布新聞表示，三鶯線將於今年第4季展開相關測試，為提早儲備相關軌道人材及後續服務量能提升，今天起開始招募113年度人才，包括營運事務、司機員、行控專業、維修、車電、工務、工安、資訊、護理及一般事務員及身心障礙類等多項職缺。
新北捷運公司說，甄試程序分為2階段，第1階段「報名資料書面審查」，符合資格條件者擇優以電子郵件方式通知參加第2階段測驗。
新北捷運公司說，第2階段測驗包含筆（共同科目及專業科目）、其他科目、心理測驗及面試。為厚植未來不同系統技術營運能力，新北捷運公司將提供專業教育訓練。
新北捷運公司表示，招募甄試簡章及報名方式請至新北大眾捷運公司官網（www.ntmetro.com.tw），或至「新北捷運」官方粉絲專頁查詢，限以電子郵件報名，即日起至8月1日中午12時截止收件，歡迎對軌道業有熱情者報名。
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