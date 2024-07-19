新北捷運公司徵才 60餘個職缺最高起薪達6.3萬

昨（18）日有一名網友在論壇發文表示，自己一開始對護理工作充滿熱情，但實際進入臨床後面臨護病比高、前晚輩制、三餐不固定等情況，覺得喘不過氣且自認不適合在病房工作，想要知道該如何轉換跑道。不少網友認同臨床護理工作辛苦，有網友回應可以憑護理專業轉去從事長照、診所、麻醉科的工作，也有網友建議原PO轉換到非護理相關的職業。

2024-07-19 17:21