面試很順利...她出公司突遭攔 員工狂曝「公司黑幕」嘆：準備離職

畢業季剛過不久，仍有許多社會新鮮人還在努力找工作。不過，有女網友在Dcard透露，她最近在結束某公司的面試後，突然被一位工作人員攔住，對方竟直言「不要來這邊工作，錄取了也不要來！」讓原PO非常震驚。

原PO以「面試心得 被勸退」為題稱，今年是應屆畢業生，近日自己到某公司面試，到現場後發現，辦公空間特別小，環境也沒有很好，讓她不想在該公司上班。然而，面試過程十分順利，人資更口頭稱「可以去上班」，當下原PO頓時愣住，不知道如何拒絕便答應對方。

沒想到面試結束後，突然有位工作人員從公司跑出來，將原PO攔住後直言「不要來這邊工作，錄取了也不要來！」對方並狂曝「公司黑幕」，指每月薪資只有2萬7千元，且老闆十分偏袒自己人，許多員工都是靠「走後門」錄取，最後更強調「我在這邊做一陣子了，我這個月離職」。

原PO表示，雖然尚未拿到正式的錄取通知信，目前也還在持續面試其他公司中，但她已決定不會接受該工作，好奇大家如何撰寫婉拒信比較恰當。

不少網友稱讚認為原PO遇到好人，「遇到好心人，好人一生平安」、「我之前在上一間公司面試新人時，也有趁主管沒注意時叫新人不要來」、「妳遇到有良心的員工，我之前被公司卡著，不讓我走。好不容易有新人想做，我就沒說公司的糟糕，畢竟有替死鬼，我才能不走法律跟公司好聚好散」。

還有許多過來人分享，「應該是收到錄取通知再回覆，沒收到就婉拒人家好奇怪」、「收到mail或104正式錄取通知後，再回覆『已經找到其他工作』即可，不用說太多，因為大家都這樣很正常」、「收到電話通知，直接回覆『另有規劃無法到職，不好意思』，建議不要傻傻的說，是別人告訴公司如何喔」、「哇，遇到這樣的前輩真的很讚，收到錄取通知後，就直接回說『不好意思，因另有規劃故無法到職』就好～別擔心」。