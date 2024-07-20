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求職一把罩！6大「面試常見問題」一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
求職一把罩！6大「面試常見問題」一次看 圖片來源/unsplash
求職一把罩！6大「面試常見問題」一次看 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「面試常見問題」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大面試常見問題。

面試是大多數求職者必經的關卡，而如何在有限的時間內自我展示、讓面試官留下良好印象，也成為不少人煩惱的課題。本次我們便根據民眾的經驗分享，蒐集了最常在面試中被提及的問題，一起來看看網友建議的應對方式吧！

將「先前的工作經驗」與應徵職缺作連結 談及「未來規劃」需展現企圖心

▲ 網友熱議6大面試常見問題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議6大面試常見問題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近6個月內網友針對「面試常見問題」相關話題的討論，發現多數求職者在面試時都曾被問及「之前的工作經驗」。對此，不少人建議可在敘述時多加強調過往經歷與應徵職位間的關聯，並且盡量「以客觀數字量化工作成就」，同時展現出對該職缺的瞭解。

不過，也有網友表示自己因缺乏工作經驗，每次被面試官問到類似題目時都會語頓，因此苦惱請益「如果沒有相關工作經驗，但願意學習的時候該怎麼回答面試官？」，引來熱心回覆如「可以說曾經做過類似的但是沒有太深入，相信進去後再摸索一下就熟練了」、「表達有上進心跟學習能力快」等等，或者主動表示「在學時有讀過相關書籍，也有翻閱一些參考文章」，以實際行動展現出對職缺的熱忱。

而「對未來的規劃」也是經常在面試中出現的問題，就有網友點出，在回答類似題目時「展現企圖心」很重要，直言求職者若「對未來毫無想法和企圖心，自然比較容易被打上問號」。

另外也有部分網友認為，面試官會透過這個問題來試探求職者是否三心二意，因此建議準備時可以先打聽公司未來的發展發向，並結合自身職涯規劃，表達想要在這間公司長期發展的積極態度。

另外，「自我介紹」可說是不少網友在面試中碰到的第一個難關，面對這個經典的環節，有網友建議同時準備「詳細版」及「精簡版」兩種版本的自我介紹，保留更多彈性應對的空間。

也有人提出「自我介紹的內容比較像是丟球給面試官接」，表示應該要把握機會多描述自己的強項，引導面試官聚焦針對自己的優勢提問。

面試雖然容易讓人感到緊張，但若平時就有扎實的準備，且事先對應徵職缺有充分的瞭解，再多加參考網友的經驗分享與推薦的應對方式，相信就能大大提升成功錄取的機會，祝福大家都能順利應徵上理想工作！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「面試常見問題」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/16-2024/06/16，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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