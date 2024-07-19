高護病比、三餐不規律消磨她護理工作熱情 網友同感並建議換「這些跑道」

昨（18）日有一名網友在論壇發文表示，自己一開始對護理工作充滿熱情，但實際進入臨床後面臨護病比高、前晚輩制、三餐不固定等情況，覺得喘不過氣且自認不適合在病房工作，想要知道該如何轉換跑道。不少網友認同臨床護理工作辛苦，有網友回應可以憑護理專業轉去從事長照、診所、麻醉科的工作，也有網友建議原PO轉換到非護理相關的職業。

原PO在Dcard以「臨床相關問題 護理這個工作使我變得疲憊」為題，透露自己起初很喜歡護理工作，因為照顧人可以帶來成就感，但是實際進入臨床後發現「照顧不完的護病比、負荷不來的工作量、讀不完的學理跟技術，還有身為菜鳥要面對學姊的壓力等等的」，讓她愈來愈不喜歡護理，甚至自我貶抑，更提到自己三餐不規律，導致身體愈來愈差，也飽受其他委屈，自覺不適合臨床，尤其是在病房工作，因此想轉換跑道，但又面臨臨床經驗不足與不想白讀4年護理學系的兩難，更直呼自己非常後悔讀護理。

不少網友回應自己親身體驗過臨床護理工作的辛苦，「臨床經驗7年，每天都過的生不如死」、「那時候還被學姊們霸凌，同一批進去的新人也瞧不起我，不過我本身就知道自己不適合加護病房、病房、急診這些，所以待三個月就走了」、「我護理讀五年，醫院工作三年，臨床確實壓力大，輪三班也很難調時鐘，後面感覺就是為了工作而活著，生活只有上班和睡覺，對旅遊、美食、購物、感情都沒啥興致」。

針對轉換跑道，有網友建議原PO可以運用護理學系所學轉換其他工作，「妳可以轉長照或者診所（像我雖然喜歡護理但我不喜歡醫院，所以直接去長照，剛好進到一間算不錯的機構）」、「妳可以來護理之家喔～相對工作量會比較少，借這個機會喘口氣再想清楚接下來的路」、「妳轉麻醉科護理師，一對一，病人都睡著，很多女生都轉麻醉科護理師，超爽的，還可以做到退休到養老，不用像病房一樣照顧一堆」，也有網友建議原PO轉換到和護理不相關的職業，「轉職空服員滿一年，至少現在我是愉快的」、「後來轉換跑道跑去念工科，回去念大學和碩士，比同學年紀大五六歲，當時我是半年前就申請上學校，然後繼續工作到開學前一天」。