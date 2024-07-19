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工作加量不加價！她怨老闆「戀愛腦」為女友狂砸錢 網爆共鳴：頭很痛

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享，自從老闆交了女友後，工作越來越不認真，讓她苦不堪言。示意圖／ingimage
原PO分享，自從老闆交了女友後，工作越來越不認真，讓她苦不堪言。示意圖／ingimage

有些人只要一談戀愛，就容易忽略其他事務。近日，一名女網友在Dcard分享，目前公司只有老闆和她，但自從對方交了女友後，工作越來越不認真，甚至在伴侶身上花了不少錢，導致公司的資金有點不夠，讓她忍不住抱怨，「老闆你是戀愛腦嗎？」

原PO表示，自己目前在一間小電商公司，裡面只有她和老闆兩個人，平時工作量不少，但兩人都能在一天的上班時間內完成，就算老闆有事請假，自己也能獨自完成工作。不過，自從老闆交女友後，經常在上班日找各種藉口請假，只為了陪女友到處玩，「搞得我才像是老闆，工作量整個都壓在我身上」。

原PO指出，老闆以前出門玩，會為了感謝她而補貼薪水，但現在因為將錢都花在女友身上，導致公司資金有點不足，「老闆你是戀愛腦嗎？等你沒錢的時侯，女友就跟人家跑了」。她透露，近期自己因為工作忙得不可開交，有時候還需要靠加班才能完成任務，老闆卻不會支付任何加班費

付出的心力與薪資不成正比，讓無奈的原PO坦言，「真的已經打算好要來換工作了，你們繼續你們的小天地吧⋯我只要錢」。此外，她補充，老闆曾經用公司的帳號網購情趣商品，自己只好裝作沒看到，默默滑掉頁面。

貼文一出，掀起一票網友共鳴，「超懂，之前當社群副群長也是這樣，群長談起戀愛，我直接變群長」、「有個公私不分的老闆真的頭很痛，老闆和女友吵架，或是追新女友不順時，就會開始雞蛋裡挑骨頭，什麼芝麻小事都要在群組碎念」、「我才衰，也是到了一間只有我跟老闆的小傳產，我跟老闆說過我有男友，下班後老闆還是一直傳訊息打擾我」。

還有許多人建議原PO辭職，「快逃啊，全部都靠唯一員工，妳還不逃？」、「加班沒加班費這點，就值得跑了，當妳做義工的」、「要不要考慮自己創業了…感覺公司跟妳的沒什麼兩樣了」、「我只覺得，妳要找新的頭路（工作）了，趁公司還沒被老闆玩垮前，趕快換工作」。

Dcard 加班費 女友 戀愛 老闆 辭職

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