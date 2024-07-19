工程師男友因工作加班嘆撐不住 她認為「高薪應承受高壓」引熱議

日前有網友在論壇發文表示，男友擔任工程師且收入優渥，自己的月薪則不到男友的三分之一。近日男友經常加班，男友脾氣變得暴躁且向該名網友透露自己快撐不下去，但該名網友認為領多少薪水就該承受多少壓力，而且自己也經常加班，卻沒領加班費，壓力也不小。該名網友困惑是自己「太奴」，還是男友情緒反應較大。

原PO在Dcard以「多少薪水應承受多少壓力」為題，指出擔任工程師的男友月入10萬，自己的行銷企劃工作月薪3萬2千元。近日男友的公司接到大單但似乎人手不足，導致男友常加班到晚上9點、10點，男友向原PO透露他們部門很多人離職，自己也快撐不下去，但是原PO在貼文中直言，自己無法和男友共感，她困惑「薪水拿的越多，承受的壓力不是本來就會更多嗎？不然為什麼公司要付這麼多薪水？」

原PO進一步提到，自己其實也常常加班，加班到凌晨後早上8點又去上班，是常有的事，甚至沒有加班費，壓力也不小，卻很少抱怨，直說自己的工作其實「有點太奴了」，文末原PO也發問，「多少薪水做多少事」的想法是自己太奴了，還是男友情緒反應大？

有網友認為原PO薪水低且加班也沒加班費，還做著這份工作，真的太奴了，「妳是真的奴，32k加班到凌晨，還沒加班費，這種公司還待的下去」、「妳真的太奴了……3萬2還敢要求員工加班的工作不多了」、「更誇張的是，台北耶！32k還要加成那樣太扯了」、「妳太奴啊，這種薪水還這麼操，還不抱怨」、「妳29了，在台北薪水才32K……我畢業時的薪水就高妳很多，妳這個薪水真的好低，還瘋狂加班沒有加班費，真的超奴，不要感覺自己很厲害抗壓性很高，是很浪費時間！趕快換工作吧」。

對於男友的工作，有網友認為月領10萬的他不必然要承受這麼多壓力，「領得多只是代表他比妳有價值，不是該承受更多壓力的理由」、「他已經很累了，還要被覺得那是因為你領很多，蠻莫名的，被壓榨就是被壓榨，又不是月薪100萬，加班才能10萬超少的欸」，但是也有網友認為原PO的男友也可以試著自行調適情緒，「不錯了，至少有10萬一個月。很多壓力工時類似的工作可能只有一半不到的薪水。不是要戰月薪，就看他能不能調適自己」、「我近兩年每月時數都是加爆狀態，薪水上下跟妳男友也差不多，但回到家百分百確認不會將情緒壓力帶回家，開車路上，聽聽音樂，釋放恢復心情就好，帶回家的只要帶著擁抱另一半的心情回家，生活、做家事、看電視、躺平就好」。