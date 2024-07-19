企業覺得Ｚ世代新鮮人求職自傳寫得如何？ 調查超低分

龍年「畢業季」自五月下旬開跑，根據yes123求職網19日發布的「企業評價Z世代畢業生調查」顯示，企業今年給新鮮人的自傳，打了49.8分，非但不及格，而且更低於去年的51.7分；其中甚至有9.1%的公司，覺得目前收到的自傳內容，僅能算是「零分」。

更誇張的是，在今年收到的履歷表當中，仍有八成的企業透露，「曾碰過」新鮮人自傳「空白的」。

截至七月份上半個月，合計有九成七的企業透露，今年曾收到新鮮人的履歷，而且又分成：89%為「曾經收到過，而且曾經面試過」；8.1%為「曾經收到過，但尚未面試過」。

對於公司收到履歷表「最不滿意」的地方，在可複選狀況下，主要分別為：「個人基本資料不完整」(67.1%)、「未附照片」(55.2%)、「未附自傳」(50.9%)，以及「應徵不同缺，都是同一封履歷，連應徵項目也沒改」(49.1%)、「履歷內容誇大不實」(31.2%)。

其他資方感到不滿意的部分，又分別有：「個人聯絡方式有誤」(29.6%)、「履歷內容出現錯字」(22.8%)、「未附工作或社團經歷」(21.1%)，以及「未附技能或語言證照」(19.8%)、「未附外語履歷表」(11.6%)。

而且如果「曾收到」社會新鮮人的履歷表，這些企業更預估，「平均合格率」約為39.6%，也代表今年履歷的「不合格比例」，落在六成左右。

對於畢業生的履歷照，企業認為仍有不少毛病需要改進。針對「十大NG履歷照」，在可複選狀況下，前五名分別是：「經過特效處理、過度修圖」(46.6%)、「用手機自拍，臉部不清楚」(45.3%)、「非大頭照，改放全身生活照」(44.3%)，以及「拍照時，穿著邋遢」(36.8%)、「拍照時，裝可愛、耍帥的表情」(32.3%)。

在「NG履歷照」的第六到第十名部份，又分別為：「背景複雜，干擾主體本人」(31.2%)、「照片衣著暴露(露乳溝、秀肌肉)」(28.1%)、「以卡通、玩偶圖或風景圖，取代照片」(26.9%)，以及「放沙龍藝術照」(24.4%)、「墨鏡照」(23.2%)。

本次調查更發現，有高達九成八的公司表示，新鮮人如果「有附照片」的話，「會優先考慮」通知面試。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業除了「首重」履歷完整度，在尚未正式聯繫接觸前，更希望能先看到求職者的照片和自傳。因此建議求職者在履歷表上，最好能上傳或貼上自己的個人照，減少被人資或用人主管在「快篩」時，立刻遭到剔除的風險；而且履歷照以「臉部清晰」、「表情不搞怪」為最大原則，建議使用穿著正式服裝拍攝的「大頭照」為宜。

值得注意的是，還有高達99.2%的企業指出，新鮮人假如自傳寫得好，也「會優先考慮」通知面試！同時今年平均會花111.8秒，等於兩分鐘不到看過內容一遍；不過會耗費「三分鐘(含)以上」的公司，其實比例也佔了13.6%。

不過，企業對於所看到的自傳內容，認為有不少缺失要修改，在可複選狀況下，主要依序為：「套用既定範本，千篇一律」(54.4%)、「看不出個人特色、優勢與強項」(53.1%)、「內容缺少對工作的想法」(50.7%)，以及「搞錯重點，內容多描寫成長與求學背景，無關工作」(37.3%)、「內容缺少技能專長的描述」(34%)。

其餘的自傳缺失上，又分別還有：「內容缺少個人特殊經歷的描述」(28.1%)、「內容缺少實務經驗或社團經歷的描述」(26.8%)、「篇幅太短，內容過於簡單」(25.6%)，以及「使用火星文、表情符號等網路用語」(23.3%)、「自傳寫太長，沒有重點」(22.2%)。

上述「企業評價Z世代畢業生調查」，是由yes123求職網於2024年7月3日到7月16日，以網路問卷進行抽樣，企業有效問卷共1,088份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。