97%資方已收過新鮮人履歷 三大NG內容最不滿、八成收過自傳空白

畢業季來臨，有多少企業已收到社會新鮮人的履歷？從自傳內容、投遞職缺到面試過程，「九年級生」容易出現的NG狀況是什麼？yes123求職網「企業評價Z世代畢業生調查」發現，已有97%資方今年收過新鮮人履歷，最不滿意三大行為是：個資缺漏、未附照、無自傳。如果附照片，98%企業優先考慮面試，還有八成資方收過自傳空白。

截至7月份上半個月，合計97.1%企業今年曾收到新鮮人的履歷，而且又分成：89%為「曾經收到過，而且曾經面試過」；8.1%為「曾經收到過，但尚未面試過」。

對於公司收到履歷表「最不滿意」的地方，在可複選狀況下，主要分別為：「個人基本資料不完整」(67.1%)、「未附照片」(55.2%)、「未附自傳」(50.9%)，以及「應徵不同缺，都是同一封履歷，連應徵項目也沒改」(49.1%)、「履歷內容誇大不實」(31.2%)。

「曾收到」社會新鮮人的履歷表，這些企業更預估，「平均合格率」約為39.6%，也代表今年履歷的「不合格比例」，落在六成(60.4%)左右。

對於畢業生的履歷照，企業認為仍有不少毛病需要改進，「十大NG履歷照」在可複選狀況下，前五名分別是：「經過特效處理、過度修圖」(46.6%)、「用手機自拍，臉部不清楚」(45.3%)、「非大頭照，改放全身生活照」(44.3%)，以及「拍照時，穿著邋遢」(36.8%)、「拍照時，裝可愛、耍帥的表情」(32.3%)。

「NG履歷照」的第六到第十名部份，又分別為：「背景複雜，干擾主體本人」(31.2%)、「照片衣著暴露(露乳溝、秀肌肉)」(28.1%)、「以卡通、玩偶圖或風景圖，取代照片」(26.9%)，以及「放沙龍藝術照」(24.4%)、「墨鏡照」(23.2%)。

本次調查更發現，有高達九成八(97.7%)的公司表示，新鮮人如果「有附照片」的話，「會優先考慮」通知面試。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業除了「首重」履歷完整度，在尚未正式聯繫接觸前，更希望能先看到求職者的照片和自傳。因此建議求職者在履歷表上，最好能上傳或貼上自己的個人照，減少被人資或用人主管在「快篩」時，立刻遭到剔除的風險；而且履歷照以「臉部清晰」、「表情不搞怪」為最大原則，建議使用穿著正式服裝拍攝的「大頭照」為宜。

高達99.2%的企業指出，新鮮人假如自傳寫得好，也「會優先考慮」通知面試！同時今年平均會花111.8秒，等於兩分鐘不到看過內容一遍；不過會耗費「三分鐘(含)以上」的公司，其實比例也佔了13.6%。

企業對於所看到的自傳內容，認為有不少缺失要修改，在可複選狀況下，主要依序為：「套用既定範本，千篇一律」(54.4%)、「看不出個人特色、優勢與強項」(53.1%)、「內容缺少對工作的想法」(50.7%)，以及「搞錯重點，內容多描寫成長與求學背景，無關工作」(37.3%)、「內容缺少技能專長的描述」(34%)。

企業今年給新鮮人的自傳，則打了49.8分，非但不及格，而且更低於去年的51.7分；其中甚至有9.1%的公司，覺得目前收到的自傳內容，僅能算是「零分」！

更誇張的是，在今年收到的履歷表當中，仍有八成(80.3%)的企業透露，「曾碰過」新鮮人自傳「空白的」。