97%企業慘遇佛系求職者 企業估今年新鮮人錄取率5%

大學畢業生進入求職高峰，yes123求職網「企業評價Z世代畢業生調查」發現，對於今年的社會新鮮人，竟有高達97.2%的公司曾經遇過「約好面試，求職者卻沒有到」的狀況；企業平均要面試約19.3位社會新鮮人，才有可能找到一位適合的人才，換算下來平均「錄取率」約5.2%。

對於今年的社會新鮮人，高達97.2%的公司曾經遇過「約好面試，求職者卻沒有到」的狀況。畢竟新鮮人若觸犯某些面試禁忌，鐵定也會被企業列入「黑名單」。

整個面試過程中，企業方面的「禁忌」更是不少。此次調查顯示，面試官「最無法接受」新鮮人面試情況，在可複選情況下，其中前五大分別為：「穿著邋遢」(41.3%)、「答非所問、實問虛答」(40.1%)、「不懂裝懂」(38.6%)，以及「謊報學經歷」(37%)、「抓頭髮、翹腳、摳指甲」(34.4%)。

其他「面試犯大忌」的狀況，在第六到第十名部分，又依序是：「目光游移不定、不敢直視」(33.2%)、「對公司背景或工作內容，完全不了解」(30.2%)、「坐立難安，身體不停晃動」(28.7%)，以及「不論提問什麼，皆是跳針式回答」(26.3%)、「誇大自己的專業技能」(25%)。

想要增加面試的「印象分數」，其實求職者也該表現出「積極」一點的態度，此次調查就顯示，有七成六(76.4%)的企業透露，若社會新鮮人「主動提問」的話，「會有」加分作用。

不過想避免「弄巧成拙」，建議要避開以下這些「最NG」的提問(反問)！在可複選狀況下，前五大「地雷問題」分別為：「能準時下班嗎？」(38.8%)、「問面試官私人問題」(37.7%)、「薪水可以再多一點嗎？」(36.4%)，以及「公司會錄取我嗎？」(30.5%)、「多久調薪一次啊？」(29.2%)。

更糟糕的是，在可複選狀況下，位居企業「拒絕往來戶」前五名，主要依序為：「面試無故不到，也不打電話致意」(75.8%)、「錄取卻不報到，並且找不到人」(64.4%)、「主動投遞履歷後，打電話不接」(52.3%)，以及「發通知信都不回覆」(45.1%)、「不管條件，亂投履歷」(41.3%)。

總的來說，企業主替今年新鮮人的「求職禮貌」，平均打54分，同樣屬於不及格，而且低於去年的55.7分。

對今年的畢業生來說，真的想要獲得一份工作，大約要打敗多少個競爭者呢？企業認為，平均要面試約19.3位社會新鮮人，才有可能找到一位適合的人才：所以換算下來，「錄取率」平均落在5.2%左右。

雖然錄取率看似仍不高，不過這當中仍有51.7%的企業坦言，今年畢業季因為缺工問題，導致「下修、放寬」錄取標準。