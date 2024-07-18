待業2年想找工作…面試怎麼解釋空窗期 這1理由千萬不要說

求職者在面試時，都會面臨到各種問題的提問，如何回應讓雇主對自己印象深刻，最後能脫穎而出，考驗著求職者應變的能力。有一名女網友待業2年，如今想找工作，卻不知道面試時該怎麼回答空窗期的這2年，貼文一出引起不少討論。

這名女網友在Dcard以「待業2年，面試時要如何說？」為題發文，她說自己有2年的時間沒有工作，主要的原因在於找工作不積極，再加上自身條件太差，才會待業2年。如今想要奮發圖強，積極尋找工作機會，卻又擔心面試時不知道如何交代空白的這2年。

多數人都建議用照顧家人或幫忙家裡生意為理由，「說家裡開店幫忙之類的，或是親戚開店過去幫忙」、「推說照顧家人就好，但需要表現出這段期間自己嘗試做了什麼，這才是重點」、「我之前也待業兩年，理由我都說我在家裡工作，老人家想退休只好出來上班」、「超簡單，幫忙家裡生意，若被問為何開始找工作，就說家裡生意要收起來」、「說照顧家人，現在狀況穩定，所以出來找工作」、「我也待業很久過，就說家裡幫忙，照顧家人，講的時候自然點真誠點就沒事了」。

另外「準備考試」也是不少人提議的答案，「就說在準備考試就好了」、「說在準備國家考試，如果面試官問妳有沒有打算繼續考，記得說沒有」、「說全職準備考國營、公務員」、「我也待業兩年，最近都在嘗試面試，找工作真的好難喔，我都說在準備考試」；不過有網友不認為這是個好答案，「千萬不能說準備考試，這樣會讓公司覺得妳對考試標的，例如公務員、研究所很有企圖心，一次沒上還在準備第二次，真的有心在業界工作嗎？」