國營企業薪資優卻不吃香？網曝公務員1優勢勝出 眾人認同
以往大家都認為公務人員是鐵飯碗，只要能考上，未來的日子就一切妥當，但隨著時代進步，大家的觀念也慢慢轉變，公務人員已不再是找工作的優先選擇。有一名網友好奇國營事業的薪資福利比公務員好，為何大家還是搶著考公職？貼文一出引起熱議，當中有不少人透露是因為可以不用面試。
原PO在Dcard以「為什麼不選國營要選公務人員？」為題發文，他不明白國營企業給的薪水、福利比公務員來得好，再加上工作環境等其他條件也比較佔有優勢，但為何還是有不少人堅持要報考公務人員？
貼文引起眾人討論，「公務人員比較穩定，國營有民營化風險」、「相對來說，國營技術類好考，公務人員行政類好考」、「國營的行政類比公職難考吧」、「國營錢多，但是公務員環境好太多」、「公務員是官，國營還是工人」、「當官還是比民好」、「因為在長輩眼裡國營就是做工的，考公務員才好棒棒」。
還有網友是因為不需要面試才考公職，「不用面試」、「（國營面試）只占1%也足以搞死考生了」、「單純因為面試，成績不夠還知道如何查缺補漏。面試…你怎麼死的都不知道，更何況國營被爆出作弊的頻率比高普考高太多了，根本把辛辛苦苦備考的人當傻子」、「面試我看到五個人就忘詞了」。
也有人認為職系不同是選擇的原因，「因為很多職系只有公務員有，國營沒有」、「我技術職系，國營沒有」、「我選的科目，國營的報考有科系限制，高普考沒有」、「統計職系公務員有，但國營的統計資訊根本就是在考資訊」。
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