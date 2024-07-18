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跳槽該怎麼給離職理由？過來人建議直說 曝絕不能透露的情報

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友要離職跳槽，他相當煩惱主管追問理由時，該如何回答，於是想問問，「大家離職都講什麼理由？」示意圖／ingimage
有網友要離職跳槽，他相當煩惱主管追問理由時，該如何回答，於是想問問，「大家離職都講什麼理由？」示意圖／ingimage

有員工要離職時，主管往往都會詢問理由，因此如何說明理由才不會和前公司破壞感情就相當重要。一名網友要離職跳槽，他相當煩惱主管追問理由時，該如何回答，以往他都是說「家裡有事無法繼續工作」，於是想問問，「大家離職都講什麼理由？」

一名網友在Dcard「工作板」發文，他要離職跳槽，但很煩惱主管追問理由時該如何回答，以前都會胡扯說「家裡有事無法繼續工作」，因為他認為說跳槽這個理由很難以啟齒，但也不敢說公司有什麼問題而想離開，擔心會讓主管不開心。他好奇，若急著要去新公司，大家會如何回答，才不會壞了印象又可以讓主管願意快點「放人」，此文一出，引起不少熱烈討論。

網友紛紛表示，「我一律都是，轉換跑道、生涯規劃，其餘一律不交代！」、「別的職涯規劃。至於啥規劃？抱歉，隱私…」、「說公司把我的身心靈都搞壞了，我要辭職調養身體」、「我都說台積電錄取我了，然後他們就沒有再問了」、「現在跳槽頻繁，直講其實無妨，我都直接講，但絕不透露去哪間」、「工作錢太少事太多，我要換工作了」、「堅持說自己不好，能力不足」、「我都用自己身體不適需要療養欸」。

有網友提醒，「除非你要退休，不然講客套話帶過就好，社會上有些人很陰險的」，有人則認為，「壞了印象又如何？你都要離開了，你也不會再見到他了，你就說你有其他職涯規劃或是不適應什麼都可以，因為你就是要去別的公司了」。

有網友分享經驗，「我有朋友扯媽媽身體不舒服，結果後來發現媽媽跟主管認識，主管還打電話給他媽媽問說身體怎麼了」、「說生涯規劃，是個人就聽得懂，之前提離職說身體不適要休養，主管就咄咄逼人說，我可以等你休養完回來」。

職場 跳槽 離職

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