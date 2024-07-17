快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

男怨工作累得要死卻沒升官 網點破事實：要會1技能

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨工作累得要死，卻沒有升官。示意圖／ingimage
一名網友抱怨工作累得要死，卻沒有升官。示意圖／ingimage

許多人在工作上賣命，希望能獲得晉升加薪的機會。日前就有一名網友抱怨，「為什麼什麼事情都不會的人每年升官，做得要死要活、配合度又高的人卻不會升官？」對此，多數網友認為「會做人比較重要，上班認真根本就是不重要的評量」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「為什麼什麼事情都不會的人每年升官，做得要死要活、配合度又高的人卻不會升官？」批評公司的升遷制度不平等，沒關注到實際有做事的員工，反而讓無能的同事升遷。

文章曝光後，有許多人認為「會做人比較重要」，直言「出社會不會做事沒關係，但要會做人」、「你只適合勞力活，會升職的人是用腦，你是用勞力，升職通常就是會巴結做表面功夫假裝認真，你幹勞力活太認真，天天抱怨，久了主管老闆也不敢升你職，就說過一家公司要做永久，首先要學會偷懶」、「重點從來就不是會不會做事，你看很多老闆們，有每一個技術、能力都很強嗎？」、「當主管的會去做基層的事情嗎？一直做基層事情的人適合當主管嗎？」、「職場的重點是要知道有學歷、經歷，怎麼面試，然後選擇好的職業，上班認真根本就不是工作的評量」。

也有人安慰原PO「這世界垃圾很多，別因為這些人影響自己的心情」、「這是職場常態」、「認真就輸了，可能我們心不夠黑」。

主管 職場

延伸閱讀

18歲癌末弟撐不到家斷氣…家屬怒搜擋道車主「靈堂道歉」 民俗專家搖頭：不是好事

少子化怎解？前東京知事參選人提「引進一夫多妻制」 日議員轟亂來

和我睡不佔床！奧客家長訂房「小孩不算人」 過來人共鳴：遇過把壯漢當小孩

最難相處三生肖！兔心門緊鎖、蛇生性冷漠、他防備心超級重「誰都不信」

相關新聞

男怨工作累得要死卻沒升官 網點破事實：要會1技能

許多人在工作上賣命，希望能獲得晉升加薪的機會。日前就有一名網友抱怨，「為什麼什麼事情都不會的人每年升官，做得要死要活、配合度又高的人卻不會升官？」對此，多數網友認為「會做人比較重要，上班認真根本就是不重要的評量」。

同事每週都狂揪他出去玩 宅男哭：只想待在家追劇一整天

許多人放假只想在家好好休息。日前有位網友抱怨，同事們很愛找他出去玩，比起外出，他更喜歡在家耍廢一整天，他已經多次拒絕同事了，他們卻仍然一直找他玩，還會為了他改期，讓原PO無奈表示「到底要如何解決？我非常不想在休假時間跟同事應酬」。

營造業墜落職災占6成8...勞動部開高峰會 促業者扮工安領頭羊

營造業職災居高不下，勞動部因此將今年訂為「營造業墜落打擊年」，加強建築工程屋頂、施工架及開口等相關作業勞檢。據統計，今年...

連鎖壽司兼職店員抱怨離職遭情勒 網建議：叫勞工局出來喬

暑假長達兩個月，多數學生會選擇短期打工來賺取零用金，而現在也有不少人會斜槓兼職，職場相關勞動權益就應多加了解以獲得保障。就有一位從事餐飲業晚班計時人員的網友爆料，自己依照勞基法提前十天告知要離職，卻遭到老闆情勒不放人，讓他不知該如何是好。

超商大夜店員態度超差沒被炒…他好奇為何難找人？網指2關鍵：要扛得住

超商大夜班的薪水與日班相比往往較高，但願意做的人似乎不多。近日有網友發文，好奇為什麼超商大夜班的人這麼難找，引起網友熱議。

女力出頭天！7年級女生職訓變身冷凍空調達人

42歲李立伶報名參加勞動部雲嘉南分署「冷凍空調」職訓課程，經半年蹲點學習冷凍空調、室內配線相關技術，取得冷凍空調乙級等3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。