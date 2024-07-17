同事每週都狂揪他出去玩 宅男哭：只想待在家追劇一整天

許多人放假只想在家好好休息。日前有位網友抱怨，同事們很愛找他出去玩，比起外出，他更喜歡在家耍廢一整天，他已經多次拒絕同事了，他們卻仍然一直找他玩，還會為了他改期，讓原PO無奈表示「到底要如何解決？我非常不想在休假時間跟同事應酬」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，他同事們是三對夫妻，自己是單身漢，同事們人非常好，不會有宗教信仰跟政治立場，會大家一起挑旅館、民宿、規劃行程、餐廳，而他不會開車、不會煮飯、不會請客，基本上沒有任何共同出遊的價值，但同事們非常喜歡找他出來玩兩天一夜。

原PO抱怨「雖然出去玩很開心，但我更喜歡待在家裡，而且跟同事們出去，等於我一整週都在上班，每次都要多花幾千元出去，花時間又花錢，比起外出遊玩，我更喜歡在家追劇一整天，已經明確拒絕非常多次，這5年來他們被我拒絕多次，還是會持續問我」。

文末他向網友求助「我目前工作穩定，跟同事相處融洽，不想因為這種事情把話講得太難聽，請問該如何跟同事們溝通，我真的不想要放假出去玩」。

對此，網友們回應「明白說自己不想去，想在家就好，跟你相處久了、懂你的人，自然就會了解你」、「下次他們找你玩，你就說有自己的生涯規劃要存錢就好」、「有沒有試過乾脆不找理由，直接說累了不想去」、「我會講實話，放假就是不想出門，只想要在家休息」、「直接說不想去，然後等他們約你去你有興趣的再說」、「可以說因為家裡的關係，薪水都必須拿去給家人，感謝他們的邀請，等家庭狀況改善之後，再陪他們出去玩」、「乾脆坦白說喜歡宅在家」、「我都直接說我有事」。