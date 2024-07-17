連鎖壽司兼職店員抱怨離職遭情勒 網建議：叫勞工局出來喬

暑假長達兩個月，多數學生會選擇短期打工來賺取零用金，而現在也有不少人會斜槓兼職，職場相關勞動權益就應多加了解以獲得保障。就有一位從事餐飲業晚班計時人員的網友爆料，自己依照勞基法提前十天告知要離職，卻遭到老闆情勒不放人，讓他不知該如何是好。

一名網友在FB「爆料公社」發文，表示自己在知名連鎖壽司店兼職，依勞基法規定提前十天告知只做到七月底，老闆卻要求他將八月份排好的班上完才能走，甚至還嗆原PO「工作最基本責任感，不用傳勞基法給我看」，如此情勒的回應讓原PO不知該如何是好。

此篇文章才出不到兩小時，就引發千名網友回應討論。多數網友表示，面對老闆的情緒勒索無需太過理會，按照勞基法的規則走就好，有需求可以透過各地方政府勞工局，或勞工申訴專線1955進行申訴。也有網友認為，重新排班是老闆的責任，而不是要求員工把班上完。甚至有網友幽默回應「責任感值多少錢？」、「照樣造句回店長：工作最基本勞基法，不用傳責任感給我看」、「我知道勞基法，但我們先不談勞基法」、「責任感就跟壽司的保存期限一樣，時間到了就跟廚餘一樣」。

法定多久前須提離職，一次看懂

「勞基法」第16條，不定期契約的辭職緩衝時間，與工作資歷有關：

一、繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之。

二、繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之。

三、繼續工作三年以上者，於三十日前預告之。

根據過往經驗，若工作未滿三個月，不需要提前告知，辭職的當天就可以馬上離開。且向雇主提離職是勞工的權利，無需等待老闆同意，單方面提出時就會發生效力。（民法第488條）

離職後等不到薪水該怎麼辦？

按勞動基準法施行細則第9條「依本法終止勞動契約時，雇主應即結清工資給付勞工。」若是雇主遲未給付、積欠薪資，可向勞動部勞工申訴專區提出申訴（專線1995），若查核有未給付薪資之事實，則雇主需負擔罰鍰責任。