超商大夜店員態度超差沒被炒…他好奇為何難找人？網指2關鍵：要扛得住

超商大夜班的薪水與日班相比往往較高，但願意做的人似乎不多。近日有網友發文，好奇為什麼超商大夜班的人這麼難找，引起網友熱議。

原PO在PTT以「超商大夜為什麼難找？」為題發文，稱自家附近的超商新來的大夜員工被投訴態度很差，店長卻只回應「最近大夜真的非常難找」，並表示會加強員工訓練。親自去消費後，原PO發現新員工的態度確實蠻差的，臉很臭，連按機器都有點情緒。但原PO表示，這間超商前一任的大夜員工看起來很閒，常跑出來抽菸，讓他很好奇超商大夜到底為什麼難找。

文章引來大量網友留言，不少人認為現在大夜班的薪水和工作量相比真的太低，「每天8小時內要補幾萬10幾萬的貨，要清理所有機器，要打掃拖地，還要整理整間店的內外環境，同時要應付客人，薪水只比早班多一點，是你要做嗎」、「以前日班跟大夜差1萬，現在又差沒多少」、「做過超商大夜的表示，10幾年前的薪水快4萬。現在薪水反而更少，事情又比以前多」。

還有人認為，同樣是大夜班，有比超商更好的選擇，「薪水沒比保全高多少，但工作量是大夜保全十倍有餘，更何況大夜保全都在缺人了」、「去科技業上大夜班薪水還比較多，甚至很多科技廠大夜待久了都不想轉日班，因為主管人會在」、「你知道物流理貨夜班的薪水比超商大夜好，但也很缺嗎」。

也有人表示，大夜班的危險程度很高所以沒人做，「危險啊，半夜出來消費的大部分都是做黑的，少數是正常人睡不著」、「上次不就死一個大夜的，而且被搶劫、遇逃犯的機會很高，我都想建議超商合法配槍了」、「遇到個瘋子搶錢又要砍人的你就完了」、「半夜怪咖很多，真的，本身不夠硬扛不住」。