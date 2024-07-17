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女力出頭天！7年級女生職訓變身冷凍空調達人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
42歲李立伶報名參加勞動部雲嘉南分署「冷凍空調」職訓課程考取證照，順利就業中，不服輸的她說，「男生可以的我也行」。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
42歲李立伶報名參加勞動部雲嘉南分署「冷凍空調」職訓課程考取證照，順利就業中，不服輸的她說，「男生可以的我也行」。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

42歲李立伶報名參加勞動部雲嘉南分署「冷凍空調」職訓課程，經半年蹲點學習冷凍空調、室內配線相關技術，取得冷凍空調乙級等3張證照，已順利在台南永康一家冷凍空調公司任職受重用，談及學習點滴，不服輸的她說，「男生可以的我也行」。

李立伶原是美容美髮科畢業，因對美容美髮沒興趣，到金融業當多年電話行銷業務人員，又轉到空調行業擔任行政業務，因對冷凍空調產生興趣，想成為專業師傅，思考後決定辭職報名雲嘉南分署的冷凍空調職訓班重頭學起。

「一開始連圖都看不懂！」 李立伶說，克服懵懵懂懂後，職訓課程以基礎核心原理打底，搭配完整實作演練，經過5個多月密集培訓，不厭其煩詢問老師解惑，累積實力後，順利取得冷凍空調乙、丙級與室內配線丙級3張證照，結訓後也順利找到工作。

李立伶安裝冷氣與故障維修時常要爬高、搬重物很辛苦，她作業專業又俐落不以為苦，也鼓勵想要學技能或轉換跑道的人，不要害怕嘗試，只要找到有興趣領域勇敢跨出，就能開啟人生新篇章。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，冷凍空調課程學習冷凍空調電路、室內配線、管路設計、冷媒管處理等，還有實作與輔導考照，起薪約33K-35K間，累積一定經驗後，薪資50K以上不成問題。

他說，雲嘉南分署自辦職前訓練現正招生中，課程有冷凍空調、數位設計、電腦輔助機械繪圖、裝修工程實務(泥水)、特殊銲接等17個職類，報名只到8月16日，詳情可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或(06)6985945轉1099洽詢。

42歲李立伶報名參加勞動部雲嘉南分署「冷凍空調」職訓課程考取證照，順利就業中，不服輸的她說，「男生可以的我也行」。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
42歲李立伶報名參加勞動部雲嘉南分署「冷凍空調」職訓課程考取證照，順利就業中，不服輸的她說，「男生可以的我也行」。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

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