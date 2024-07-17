辦公室禁葷食！老闆「1招」逼員工吃素 網喊：下班再去吃雞排

各個公司都會有自己的規定。一名網友分享，自己曾遇過老闆寧願每天補貼餐費100元，也要員工跟著吃素。文章曝光，網友們直言「肯出錢真的佛心」。

該名網友在PTT發文分享，自己的工作生涯當中，曾遇過兩次老闆都是狂熱的一貫道信徒，寧願每天貼100元餐費，也要要求員工吃素，「看是你要自己去買素食回來吃，還是要公司幫你代訂素便當」。

原po表示，若以每人每天100元計算，等於每人每月公司要多支付2000元，公司若有100人，那就是每個月得多支付20萬元，「有些甚至還不准你帶葷食進入辦公室，這些人的共通點都是78人，大家也有遇過嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「免費午餐沒問題，我吃」、「願意出錢我同意勉為其難吃素」、「中午吃免費，餐費拿來晚餐吃更多」、「素食很貴捏，肯出錢真的佛心！」、「省一餐很爽啊，下班再去吃雞排」、「可以，但老闆只出兩千表示他的信仰不夠」、「好吃就跟著吃，不用想午餐要吃啥超棒」。