現在都這樣？她疑惑妹妹畢業躺家中不找工作 過來人：太急小心「屎缺」

現在年輕人的職涯規劃與過去不再相同。近日有網友發文，稱自己的妹妹大學畢業後已經在家裡躺了一個月，也沒有看她要找工作的樣子。原PO想起當初自己「瘋狂投履歷」，不禁思考，是否現在的畢業生都是這樣？

原PO在Dcard以「現在的畢業生都不急著找工作嗎？」為題發文，稱自己出社會多年，而妹妹剛大學畢業。最近妹妹窩在家裡快一個月了，可能一周就教一兩堂家教，當原PO問她找工作的進度時，她表示自己想休息到九月再開始找，並說自己的朋友也是如此。

原PO想起當初自己「還沒畢業就很怕失業」，即便大量投履歷也花了一陣子才找到工作。但妹妹完全不怕，還表示找不到工作就繼續念研究所。雖然兩人的父母並沒有表達意見，但原PO還是對現在畢業生的想法感到吃驚，並懷疑自己是否太過緊張。

文章引來大量網友留言，不少人認為先休息一段時間是合理的，「我現在超後悔一畢業就工作，應該給自己兩三個月到處玩」、「本人也是多年社畜，當年一畢業就很緊張馬上找工作。現在覺得像你妹那樣滿好的，當年除了搞得自己很緊張外，其實沒有什麼實質好處」。

也有網友認為現在找工作不難，叫原PO別緊張，「現在的工作選擇變多，大缺工時代要找工作不難」、「現在大缺工時代，畢業生有得選」、「看科系吧，如果沒有特定專業能力就沒差，反正現在缺工，總是有得選」。

也有過來人提醒，太急著找工作可能會找到「屎缺」，「畢業季那麼多人釋出到職場，出去找競爭者太多，再加上想立刻找到工作的心態，更容易找到爛工作」、「如果急著找工作，難保亂槍打鳥找到一些屎缺」、「畢業後一個月馬上找到正職，馬上下個月被公司、同事騙錢，給大家參考」。