她月領3萬元閒到逛網拍 一票網友超羨慕：是爽缺

近期適逢畢業季，有不少社會新鮮人正在找工作。對此，一名女網友分享，目前的工作內容是行政和採購助理，月薪3萬元。她指出上班除了老闆外沒有其他同事，經常自己一個人上班，事情做完後只能逛網拍、看影片，好奇發問「大家上班會找什麼事情做？」貼文一出後，引起廣大網友直喊羨慕。

這名網友在Dcard以「一個人上班」為題，指出近期錄取一份薪水3萬元的工作，是行政兼採購助理，但除了老闆以外沒有任何同事，平常忙完就可以做自己的事情，老闆又常外出，只有她自己一個人上班，她都是忙完後看影片、逛網拍來打發時間，好奇問大家「上班會找什麼事情做？」

貼文讓不少網友好羨慕，紛紛表示「爽缺！別離開了」、「如果妳錢夠用的話，感覺很爽欸，我也想做」、「很羨慕，薪水跟妳一樣，沒有事情做完的時候」、「如果家裡沒有其他金錢壓力，3萬薪水一個人夠用的話，這樣的生活挺不錯」、「薪水跟妳一樣，但每天忙到天昏地暗，也一直懷疑這樣的薪水值不值得」、「要知足，去做餐飲一天就知道」。

此外，也有部分網友給出實用建議，紛紛回應「我是會利用這段時間準備拿取各個領域的證照，為之後將來的出路做好打算，在面試談薪水也會有籌碼」、「拿錢還能有時間自己學東西的工作可遇不可求，要嘛專心幫公司搞錢，要嘛自己搞副業」、「有閒暇時間可以看歪踢（youtube）學第二外語，自己練習剪影片、寫寫文章，或是做點手工藝」。