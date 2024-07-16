她見房仲月薪50K問真的好賺？ 網曝殘酷經歷「毫無自己生活」

每個人出社會找工作時，薪資是納入考量的重要因素之一，也因此有人不想一直領死薪水，直接選擇具有挑戰性的業務類型。一名網友好奇常在徵才廣告上看到房仲的職缺，而且薪水可以達到5萬元，為何還是很多人做一陣子就不做了？文章引發網友們討論。

原po在Dcard上好奇發問說「房仲真的能賺錢嗎？」看到很多房仲好像都很賺，但事實真是這樣？她表示看到的房仲廣告皆標榜「無經驗可，會培訓會帶，一年內起薪五萬」，薪水看起來很香，但為何仍很多人半路離開甚至做幾個月就辭職，她透露自己才剛去面試房仲業，但以上這些問題都不敢問主管。

文章曝光後，有人留言表示，「厲害的真的是可以賺很多，但多的是撐不下去的」、「你覺得薪水高有可能就是沒底薪的人，但相對說，這些沒底薪的人也許會有一段時間沒辦法成交，能否扛得住這個期間沒有收入」、「房仲很吃個人特質，而且要很自律，因為沒底薪、沒人管你，遇到低潮比的就是誰消耗的快，沒有自己的生活也是重點之一」。

也有人指「20%的頂尖房仲賺走80%的錢，剩下的80%房仲月薪其實跟上班族差沒多少」、「每個月收入不穩定，房仲業者一直開，等於搶客戶，有時候一個月如果沒客人是沒收入的，想想就可怕」、「在沒成交前都要都是要先自掏腰包（寫開發信、591廣告費用、帶看費、給警衛大哥的茶水費）」。

但也有人反倒認為，「靠賣房子當業務年薪也是可以跟工程師一樣幾百萬的，這是文組的高薪出路」、「如果你是名校理工科，可以不要來當房仲，台積電是你年薪三百萬的最佳出路，但是如果你是文組一輩子就是3-4萬的，最快翻身的方式就是房仲」。