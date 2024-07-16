無薪假3861人 製造業景氣回溫減900人

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施人數3861人，家數減少44家、人數減少824人；主要是製造業隨景氣回溫，計有51家、約900人停止實施；花蓮地區本期仍新增173人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計228家，實施人數3861人；較7月1日公布實施家數計272家，實施人數4685人相比，本次家數減少44家，人數減少824人。

根據勞動部統計，上一期4685人已是近3年來減班休息統計人數新低，本期人數再降，續刷新低記錄。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，本期主要減少的產業都是在製造業，計有51家、約900多人停止實施，顯示製造業有隨景氣回溫。

黃維琛進一步說明，製造業中在自行車零組件就有2家，分別停止實施約240、170多人；另外在電子零組件業中也有2家、分別停止100多人；停止實施的原因都是訂單回穩。

黃維琛表示，其他如化學工業、民生工業，都有一些小型業者停止實施；與製造業相關的批發及零售業也連帶回溫，部分廠家跟著停止實施減班休息。

黃維琛指出，內需產業雖然大致穩定，然而在花蓮地區仍然有較明顯的增加，本期單花蓮縣就新增減班休息19家、計173人，諸如運輸及倉儲業中的遊覽車，另外住宿及餐飲業也有多家實施，出版影音、文創產業等都受到影響。

不過也有好消息，黃維琛提到，本期有1家花蓮旅宿業停止實施約100多人，主要是因應暑期人潮回流；目前勞動部仍有持續就花蓮地區提出就業及輔導專案，協助花蓮振興。