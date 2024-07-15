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勞雇協商延後退休 雇主仍應投保勞保、提撥勞退

中央社／ 台北15日電

立法院今天三讀通過勞基法修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡。勞動部說，勞工延後退休，雇主仍應投保勞保及提撥勞退，至於就業保險則受法令限制，無法再續保。

目前勞動基準法規定，勞工非年滿65歲，雇主不得強制其退休，但在台灣走入高齡社會、少子化情況下，只要雇主願意，勞雇雙方可以協商退休年紀，立法院今天也三讀修正通過勞基法第54條條文，將勞雇雙方得協商條文化、讓法條文字更明確。

勞工工作退休依法可獲得勞保老年給付以及勞工退休金，勞動部勞動保險司副司長陳文宗今天指出，勞工若經勞資協商延後退休繼續工作，仍有工作事實，雇主仍應持續替勞工加保勞保。

陳文宗也提到，若勞工剛好在65歲符合勞保老年年金請領條件，勞工每延後退休請領勞保年金1年，勞保年金則可加給4%，最高可延後5年、總計加給20%，而勞工後續若持續工作，雖然已經不能再加給，但勞保年資仍能持續累積。

至於勞工退休金，勞動部勞動福祉退休司副司長陳惠蓉告訴中央社記者，如果勞工是勞退舊制勞工，協商延後退休後年資還是可以繼續累積，若是勞退新制勞工延後退休，雇主仍應每個月提撥6%退休金。

陳惠蓉也強調，縱使勞工是退休且已請領老年給付，若是再重返職場工作，雇主一樣須替勞工提撥6%勞退金。

不過，在就業保險部分，陳文宗則說，就業保險法有65歲投保限制規定，因此即便年滿65歲勞工跟雇主協商延後退休，仍不能投保就業保險。

陳文宗說，就業保險65歲投保上限限制是配合勞保65歲的強制退休規定，認為勞工退休後就沒有失業風險等於不會請領失業給付，後續是否要鬆綁就保的65歲投保上限限制，仍須討論凝聚共識修法。

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