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勞雇協商得延後退休年齡 勞團籲取消強制退休規定

中央社／ 台北15日電

立法院今天三讀通過勞動基準法第54條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，勞團今天指出，雇主仍可藉由退休再回聘降低勞工勞動條件，籲應取消強制退休規定。

目前勞基法規定，勞工非年滿65歲，雇主不得強制其退休，但在台灣社會高齡化、少子化情況下，只要雇主願意，勞雇雙方也可以協商退休年紀。

立法院今天三讀修正通過勞基法第54條條文，將勞雇雙方得協商延後強制退休年齡條文化，勞動部也發新聞稿強調雇主不得對經協商延後退休勞工有差別對待，否則最高可處新台幣150萬元。

不過，桃園市產業總工會秘書林莊周告訴中央社記者，這次修法看似是回應勞資雙方延長工作時間的期待，但因現行規定本就可以勞資協商延後退休，因此這是一個象徵意義大於實質意義的修法，並沒有處理到現行勞資協商可能遇到的問題。

林莊周舉例，雖然勞動部主張，雇主如果續聘經協商延後強制退休的勞工不可以有差別對待，但實務上仍有雇主要求勞工先退休，再藉機用退休回聘方式來降低勞工原有勞動條件，勞工常常都只能被動或被迫接受雇主開出的條件。

林莊周說，勞工年滿65歲以上還需要繼續工作，通常是經濟較為弱勢，勞保、勞退退休金比較難維持退休生活者，才會希望能繼續工作維生，如果雇主扔握有強制退休權，對勞工仍然是不利。

林莊周表示，勞資協商時，勞工常處於較不利的地位，因此呼籲應該取消強制勞工65歲退休規定。

修法 勞動部 勞團 勞資 回聘 退休金 過勞 高齡化

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